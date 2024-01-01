Gökhan Türkmen

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Nazınla dünya
Sazınla dünya
***
Oku oku adam ol, büyük ol
Gemileri kurtar, kaptan ol
Oku oku adam ol, sorun ol
Ona buna yama ol, zengin ol
***
Oku oku adam ol, kendin ol
Sonunda lütfen deli ol
Oku oku adam ol, vezir ol
Şah ol, mat ol, rezil ol, sürün
***
Şekerim dünya, dünya, dünya
Biberim dünya, dünya, dünya
Şekerim dünya, dünya, dünya
Biberim dünya, dünya, dünya
***
Nazınla dünya, sazınla dünya
Sildin süpürdün ne varsa rüya
Alınma dünya, salınma dünya
Elimde olsa gelmezdim dünya
***
Oku oku adam ol, dekor ol
Cici bici gelin ol, paspas ol
Oku oku adam ol, reklam ol
Milletin ağzına sakız ol
***
Oku oku adam ol, usta ol
Güzel bi' günde niyazi ol
Oku oku adam ol, şair ol
Oku oku melek ol cennete git
Amin
***
Şekerim dünya, dünya, dünya
Biberim dünya, dünya, dünya
Şekerim dünya, dünya, dünya
Biberim dünya, dünya, dünya
***
Nazınla dünya, sazınla dünya
Sildin süpürdün ne varsa rüya
Alınma dünya, salınma dünya
Elimde olsa gelmezdim dünya
***
Nazınla dünya, sazınla dünya
Sildin süpürdün ne varsa rüya
Alınma dünya, salınma dünya
Elimde olsa gelmezdim dünya
***
Dünya
Nazınla dünya
Sazınla dünya
-
Çok istedim, ah
Vermediler, ah
Bu ne inat, ah
Zalim peder, ah
***
Allah'tan kork, ah
Sopası yok, ah
Güzele bakmak sevap
Ötesi yok, ah
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi nikah paklar
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi yatak paklar
***
Ben de geldim aşka
Benimki bir başka
Ne güzeller gördüm
Akşamdan sabaha
***
Ben de geldim aşka
Benimki bir başka
Ne güzeller gördüm
Akşamdan sabaha
***
Kız kurusu, ah
Oldum vallah, ah
Boş gezene, ah
Kız vermezler, ah
***
Nap'ca'z şimdi, ah
Yat'ca'z şimdi, ah
Gidip de banka soyacak
Değiliz ya, ah
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi nikah paklar
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi yatak paklar
***
Ben de geldim aşka
Benimki bir başka
Ne güzeller gördüm
Akşamdan sabaha
***
Ben de geldim aşka
Benimki bir başka
Ne güzeller gördüm
Akşamdan sabaha
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi nikah paklar
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi yatak paklar
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi yatak paklar
-
Beni bırakıp gitme bir yere
Gidersen unutursun
Dilerim öyle olmaz
Beni bırakıp gitme bir yere
Gidersen unutursun
Dilerim öyle olmaz
***
Bu havada gidilmez
Güneşli günde gidilmez
Aslında hiç gidilmez
Gidilmez
Bu havada gidilmez
Güneşli günde gidilmez
Aslında hiç gidilmez
***
Son günüme kadar
Kalp durana kadar
Aşk mezara kadar
Sakın ha gitme
Son günüme kadar
Kalp durana kadar
Aşk mezara kadar
***
Beni unutma
Unutama inşallah
Unutursan kahrolurum
Dilerim öyle olmaz
Beni unutma
Unutama inşallah
Unutursan kahrolurum
Dilerim öyle olmaz
***
Bu baharda gidilmez
Yağmurlarda gidilmez
Aslında hiç gidilmez
Gidilmez
Bu baharda gidilmez
Yağmurlarda gidilmez
Aslında hiç gidilmez
***
Son günüme kadar
Kalp durana kadar
Aşk mezara kadar
Sakın ha gitme
Son günüme kadar
Kalp durana kadar
Aşk mezara kadar
***
Son günüme kadar
Kalp durana kadar
Aşk mezara kadar
-
Salıncakta sallanmadım
Parka gitmedim şeker almadım
Ne oyuncağım oldu ne uçurtmam oldu
Yeni pabuçlarım ne bayramlığım
Ben çocuk olmadım
Ben çocuk olmadım
***
Ekmek çaldım fırından
Katık buldum çöplükten
Polis koştu peşimden
Hırsız polis oynadım
***
Ben sokak kızıyım, bana acımayın
Ben sokak kızıyım, bana acımayın
***
Tütün buldum yerlerden
Gittim yattım birinlen
Dayak yedim abimden
Korkum yoktur itlerden
***
Ben sokak kızıyım, bana iyi davranmayın
Ben sokak kızıyım, bana iyi davranmayın
***
Ben okullu olmadım ben
Renkli boyalarım kalemim olmadı
Ne önlük giydim ne yavru kurt oldum
Ne baş öğretmenim ne kitabım oldu
Ben çocuk olmadım
Ben çocuk olmadım
***
Ekmek çaldım fırından
Katık buldum çöplükten
Polis koştu peşimden
Hırsız polis oynadım
***
Ben sokak kızıyım, bana acımayın
Ben sokak kızıyım, bana acımayın
***
Tütün buldum yerlerden
Gittim yattım birinlen
Dayak yedim abimden
Korkum yoktur itlerden
***
Ben sokak kızıyım, bana iyi davranmayın
Ben sokak kızıyım, bana iyi davranmayın
Ben sokak kızıyım, bana acımayın...
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Bir yarim vardı ayırdılar bizi
Göz yaşımı silip avuttular bizi
Bir kere sevdim diye pişman ettiler bizi
Güldürmediler ama ağlattılar bizi
***
Sensizlik ömür boyu sonsuz çile
A bu hayat böyle
***
Dikenli yollarda büyüttüler bizi
Gül yataklarda yatırmadılar bizi
Zavallı egoistler çekemediler bizi
Bir kenara geçip konuştular bizi
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Ay nazlı ay gelin ay
Git ona söyle
Ah gücüme gidiyor yalnızlığım böyle
Ah bu inadından
Az mı ağladım ben
***
Ay ay nazlı ay
Git onun ülkesine
Git onun beldesine
Ay ay git söyle
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