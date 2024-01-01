Gökhan Türkmen

Nazınla Dünya Sazınla Dünya Nazınla dünya Sazınla dünya *** Oku oku adam ol, büyük ol Gemileri kurtar, kaptan ol Oku oku adam ol, sorun ol Ona buna yama ol, zengin ol *** Oku oku adam ol, kendin ol Sonunda lütfen deli ol Oku oku adam ol, vezir ol Şah ol, mat ol, rezil ol, sürün *** Şekerim dünya, dünya, dünya Biberim dünya, dünya, dünya Şekerim dünya, dünya, dünya Biberim dünya, dünya, dünya *** Nazınla dünya, sazınla dünya Sildin süpürdün ne varsa rüya Alınma dünya, salınma dünya Elimde olsa gelmezdim dünya *** Oku oku adam ol, dekor ol Cici bici gelin ol, paspas ol Oku oku adam ol, reklam ol Milletin ağzına sakız ol *** Oku oku adam ol, usta ol Güzel bi' günde niyazi ol Oku oku adam ol, şair ol Oku oku melek ol cennete git Amin *** Şekerim dünya, dünya, dünya Biberim dünya, dünya, dünya Şekerim dünya, dünya, dünya Biberim dünya, dünya, dünya *** Nazınla dünya, sazınla dünya Sildin süpürdün ne varsa rüya Alınma dünya, salınma dünya Elimde olsa gelmezdim dünya *** Nazınla dünya, sazınla dünya Sildin süpürdün ne varsa rüya Alınma dünya, salınma dünya Elimde olsa gelmezdim dünya *** Dünya Nazınla dünya Sazınla dünya

Erkekler De Yanar Çok istedim, ah Vermediler, ah Bu ne inat, ah Zalim peder, ah *** Allah'tan kork, ah Sopası yok, ah Güzele bakmak sevap Ötesi yok, ah *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi nikah paklar *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi yatak paklar *** Ben de geldim aşka Benimki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Ben de geldim aşka Benimki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Kız kurusu, ah Oldum vallah, ah Boş gezene, ah Kız vermezler, ah *** Nap'ca'z şimdi, ah Yat'ca'z şimdi, ah Gidip de banka soyacak Değiliz ya, ah *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi nikah paklar *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi yatak paklar *** Ben de geldim aşka Benimki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Ben de geldim aşka Benimki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi nikah paklar *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi yatak paklar *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi yatak paklar

Bu Havada Gidilmez Beni bırakıp gitme bir yere Gidersen unutursun Dilerim öyle olmaz Beni bırakıp gitme bir yere Gidersen unutursun Dilerim öyle olmaz *** Bu havada gidilmez Güneşli günde gidilmez Aslında hiç gidilmez Gidilmez Bu havada gidilmez Güneşli günde gidilmez Aslında hiç gidilmez *** Son günüme kadar Kalp durana kadar Aşk mezara kadar Sakın ha gitme Son günüme kadar Kalp durana kadar Aşk mezara kadar *** Beni unutma Unutama inşallah Unutursan kahrolurum Dilerim öyle olmaz Beni unutma Unutama inşallah Unutursan kahrolurum Dilerim öyle olmaz *** Bu baharda gidilmez Yağmurlarda gidilmez Aslında hiç gidilmez Gidilmez Bu baharda gidilmez Yağmurlarda gidilmez Aslında hiç gidilmez *** Son günüme kadar Kalp durana kadar Aşk mezara kadar Sakın ha gitme Son günüme kadar Kalp durana kadar Aşk mezara kadar *** Son günüme kadar Kalp durana kadar Aşk mezara kadar

Sokak Kızı Salıncakta sallanmadım Parka gitmedim şeker almadım Ne oyuncağım oldu ne uçurtmam oldu Yeni pabuçlarım ne bayramlığım Ben çocuk olmadım Ben çocuk olmadım *** Ekmek çaldım fırından Katık buldum çöplükten Polis koştu peşimden Hırsız polis oynadım *** Ben sokak kızıyım, bana acımayın Ben sokak kızıyım, bana acımayın *** Tütün buldum yerlerden Gittim yattım birinlen Dayak yedim abimden Korkum yoktur itlerden *** Ben sokak kızıyım, bana iyi davranmayın Ben sokak kızıyım, bana iyi davranmayın *** Ben okullu olmadım ben Renkli boyalarım kalemim olmadı Ne önlük giydim ne yavru kurt oldum Ne baş öğretmenim ne kitabım oldu Ben çocuk olmadım Ben çocuk olmadım *** Ekmek çaldım fırından Katık buldum çöplükten Polis koştu peşimden Hırsız polis oynadım *** Ben sokak kızıyım, bana acımayın Ben sokak kızıyım, bana acımayın *** Tütün buldum yerlerden Gittim yattım birinlen Dayak yedim abimden Korkum yoktur itlerden *** Ben sokak kızıyım, bana iyi davranmayın Ben sokak kızıyım, bana iyi davranmayın Ben sokak kızıyım, bana acımayın...

A Bu Hayat Bir yarim vardı ayırdılar bizi Göz yaşımı silip avuttular bizi Bir kere sevdim diye pişman ettiler bizi Güldürmediler ama ağlattılar bizi *** Sensizlik ömür boyu sonsuz çile A bu hayat böyle *** Dikenli yollarda büyüttüler bizi Gül yataklarda yatırmadılar bizi Zavallı egoistler çekemediler bizi Bir kenara geçip konuştular bizi