Gökhan Türkmen

Benim yüzümden mi bu hallere düştük Aşk olsun Senin yüzünden ben bu hallere düştüm Yazıklar olsun *** Kalbim durdu seni gördüğüm zaman Aklım gitti başımdan aman aman *** Kalbim durdu seni gördüğüm zaman Aklım gitti başımdan aman aman *** Bu yüzden olabilir, sevebilir sırf bu yüzden Bu yüzden gelebilir, olabilir sırf bu yüzden Benimle olabilir, kalabilir, sırf bu yüzden Bu yüzden olabilir aşk, olabilir sırf bu yüzden *** Benim yüzümden mi bu hallere düştük Aşk olsun Senin yüzünden ben bu hallere düştüm Yazıklar olsun *** Kalbim durdu seni gördüğüm zaman Aklım gitti başımdan aman aman *** Kalbim durdu seni gördüğüm zaman Aklım gitti başımdan aman aman *** Bu yüzden olabilir, sevebilir sırf bu yüzden Bu yüzden gelebilir, olabilir sırf bu yüzden Benimle olabilir, kalabilir, sırf bu yüzden Bu yüzden olabilir aşk, olabilir sırf bu yüzden

Beni hafife alsan da Söz verip aramasan da Telefonu açmasan da Gönlün benden yana Sor bir kere ona Yalvarırsam şımarırsın Öyle güzel değilsin ki Şaka yaptım dur ağlama Sana deli olan beni Harca hiç korkma, hastayım sana Dermansızım, başkayım sana Sana arsızım *** Ne kadar inatçıysan da Dönüp geleceksin bana İzin var dudaklarında Alıştım aslında Her çocukluğuna bunca derdin arasında Aşk yansıtan bir aynasın Kardan beyaz bir sayfasın Senin benim bu aşk bizim Bırakmam seni ben artık sensiz imkansızım Seni bırakmam, ben gerçek aşkım Bırakma beni, ben artık sensiz imkansızım Beni bırakma, ben gerçek aşkım Harca hiç korkma, hastayım sana Dermansızım Beni bırakma, ben gerçek aşkım