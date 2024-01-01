Hastayım Sana Şarkı Sözleri
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Gökhan Türkmen
Hastayım Sana
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Benim yüzümden mi bu hallere düştük
Aşk olsun
Senin yüzünden ben bu hallere düştüm
Yazıklar olsun
***
Kalbim durdu seni gördüğüm zaman
Aklım gitti başımdan aman aman
***
Kalbim durdu seni gördüğüm zaman
Aklım gitti başımdan aman aman
***
Bu yüzden olabilir, sevebilir sırf bu yüzden
Bu yüzden gelebilir, olabilir sırf bu yüzden
Benimle olabilir, kalabilir, sırf bu yüzden
Bu yüzden olabilir aşk, olabilir sırf bu yüzden
***
Benim yüzümden mi bu hallere düştük
Aşk olsun
Senin yüzünden ben bu hallere düştüm
Yazıklar olsun
***
Kalbim durdu seni gördüğüm zaman
Aklım gitti başımdan aman aman
***
Kalbim durdu seni gördüğüm zaman
Aklım gitti başımdan aman aman
***
Bu yüzden olabilir, sevebilir sırf bu yüzden
Bu yüzden gelebilir, olabilir sırf bu yüzden
Benimle olabilir, kalabilir, sırf bu yüzden
Bu yüzden olabilir aşk, olabilir sırf bu yüzden
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Beni hafife alsan da
Söz verip aramasan da
Telefonu açmasan da
Gönlün benden yana
Sor bir kere ona
Yalvarırsam şımarırsın
Öyle güzel değilsin ki
Şaka yaptım dur ağlama
Sana deli olan beni
Harca hiç korkma, hastayım sana
Dermansızım, başkayım sana
Sana arsızım
***
Ne kadar inatçıysan da
Dönüp geleceksin bana
İzin var dudaklarında
Alıştım aslında
Her çocukluğuna bunca derdin arasında
Aşk yansıtan bir aynasın
Kardan beyaz bir sayfasın
Senin benim bu aşk bizim
Bırakmam seni ben artık sensiz imkansızım
Seni bırakmam, ben gerçek aşkım
Bırakma beni, ben artık sensiz imkansızım
Beni bırakma, ben gerçek aşkım
Harca hiç korkma, hastayım sana
Dermansızım
Beni bırakma, ben gerçek aşkım
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