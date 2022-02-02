Sessiz Şarkı Sözleri
Gökhan Türkmen Sessiz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Türkmen Sessiz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sessiz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Benim yüzümden mi bu hallere düştük
Aşk olsun
Senin yüzünden ben bu hallere düştüm
Yazıklar olsun
***
Kalbim durdu seni gördüğüm zaman
Aklım gitti başımdan aman aman
***
Kalbim durdu seni gördüğüm zaman
Aklım gitti başımdan aman aman
***
Bu yüzden olabilir, sevebilir sırf bu yüzden
Bu yüzden gelebilir, olabilir sırf bu yüzden
Benimle olabilir, kalabilir, sırf bu yüzden
Bu yüzden olabilir aşk, olabilir sırf bu yüzden
***
Benim yüzümden mi bu hallere düştük
Aşk olsun
Senin yüzünden ben bu hallere düştüm
Yazıklar olsun
***
Kalbim durdu seni gördüğüm zaman
Aklım gitti başımdan aman aman
***
Kalbim durdu seni gördüğüm zaman
Aklım gitti başımdan aman aman
***
Bu yüzden olabilir, sevebilir sırf bu yüzden
Bu yüzden gelebilir, olabilir sırf bu yüzden
Benimle olabilir, kalabilir, sırf bu yüzden
Bu yüzden olabilir aşk, olabilir sırf bu yüzden
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Zamanla eskiyor her şey
Şimdi! Aylar sonra ışığın tükendi.
Bitik bir gaz lambası gibi
Yanıp sönüyorsun zihnimde
Dönüş yok! İzin yok!
***
Zor olmalı yokluğum, kendimi kandırmam
Bir o kadar kolay olmalı, insanız ayıbı yok!
Toz tutacak hevesin, geç kalmak ne demek öğreneceksin
Dönüş yok! İzin yok!
***
Ruhum aynada karşımda
Ne sebepsiz ne yan yana!
Uzaktasın diyor, çok uzak
Baştan sona hüsran…
Ne günahkar ne pişman
Her şey apaçık ortada
Ne tek ne tam; hep tedirgin
Hep hırsız!
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Denizin ortasında kalabilirdim
Mavisini yüzünden çalabilirdim
Durmadan sana karışır dağılırdım
Yaptım öyle güzel yaptım ki
***
Şikayetim mi var sanıyorsun
Aşık olmak mı sanıyorsun
Ne olduğunu bulabiliyor musun
***
Ben bulamadım, öyle güzel ki
Işığın üstüne senin karanlığın mı
Avucumun içine senin kokun mu
Hücrelerin böyle bir adama mı
Korkuların sevdama mı yakışır
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Bu dünyada yerim yok ki göç etmeden öldüm, anlamadım
Aklın varsa bu sevdadan vazgeç dediler, bir gün aldırmadım
Eskiden olsa söylerdin bana aklından geçenleri
***
Kalbin boş mu diye sordu
Yerim doldu diye durdu
Dolmadı, olmadı, yerin dolmadı
***
Kalbin boş mu diye sordu
Yerin doldu diye durdu
Dolmadı, olmadı, yerin dolmadı
***
Bu dünyada yerim yok ki göç etmeden öldüm, anlamadım
Aklın varsa bu sevdadan vazgeç dediler, bir gün aldırmadım
Eskiden olsa söylerdin bana aklından geçenleri
***
Kalbin boş mu diye sordu
Yerim doldu diye durdu
Dolmadı, olmadı, yerin dolmadı
***
Kalbin boş mu diye sordu
Yerin doldu diye durdu
Dolmadı, olmadı, yerin dolmadı
***
Sen olanları ne sanıyorsun
Bir anda dolmaz, bunu sende biliyorsun
Olmadı, olmadı, yerin dolmadı
Dolmadı, sensiz olmadı, yerin dolmadı
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