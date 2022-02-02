Gökhan Türkmen

Olmadı Bu dünyada yerim yok ki göç etmeden öldüm, anlamadım Aklın varsa bu sevdadan vazgeç dediler, bir gün aldırmadım Eskiden olsa söylerdin bana aklından geçenleri *** Kalbin boş mu diye sordu Yerim doldu diye durdu Dolmadı, olmadı, yerin dolmadı *** Kalbin boş mu diye sordu Yerin doldu diye durdu Dolmadı, olmadı, yerin dolmadı *** Bu dünyada yerim yok ki göç etmeden öldüm, anlamadım Aklın varsa bu sevdadan vazgeç dediler, bir gün aldırmadım Eskiden olsa söylerdin bana aklından geçenleri *** Kalbin boş mu diye sordu Yerim doldu diye durdu Dolmadı, olmadı, yerin dolmadı *** Kalbin boş mu diye sordu Yerin doldu diye durdu Dolmadı, olmadı, yerin dolmadı *** Sen olanları ne sanıyorsun Bir anda dolmaz, bunu sende biliyorsun Olmadı, olmadı, yerin dolmadı Dolmadı, sensiz olmadı, yerin dolmadı

İnsanız Ayıbı Yok Zamanla eskiyor her şey Şimdi! Aylar sonra ışığın tükendi. Bitik bir gaz lambası gibi Yanıp sönüyorsun zihnimde Dönüş yok! İzin yok! *** Zor olmalı yokluğum, kendimi kandırmam Bir o kadar kolay olmalı, insanız ayıbı yok! Toz tutacak hevesin, geç kalmak ne demek öğreneceksin Dönüş yok! İzin yok! *** Ruhum aynada karşımda Ne sebepsiz ne yan yana! Uzaktasın diyor, çok uzak Baştan sona hüsran… Ne günahkar ne pişman Her şey apaçık ortada Ne tek ne tam; hep tedirgin Hep hırsız!

Öyle Güzel ki Denizin ortasında kalabilirdim Mavisini yüzünden çalabilirdim Durmadan sana karışır dağılırdım Yaptım öyle güzel yaptım ki *** Şikayetim mi var sanıyorsun Aşık olmak mı sanıyorsun Ne olduğunu bulabiliyor musun *** Ben bulamadım, öyle güzel ki Işığın üstüne senin karanlığın mı Avucumun içine senin kokun mu Hücrelerin böyle bir adama mı Korkuların sevdama mı yakışır