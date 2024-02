Gökhan Türkmen

Nasıl emek verdim, ben bilirim Sen sadece sevilmenin kibirindeyken Kaç gün uyumadım, kendime gelemedim Sen umarsız hallerde gezinip dolaşıyorken *** Bana kalan inandığın aşktan Biraz hüzün, biraz öfke, biraz gözyaşı *** Olsun Sever gönül, bir şey de denmez Olsun Yanar alev alev sönerken Solsun Bu kalp senin uğruna her gün ölsün Sensiz yaşamak ne ki zaten *** Olsun Sever gönül, bir şey de denmez Olsun Yanar alev alev sönerken Solsun Bu kalp senin uğruna her gün ölsün Sensiz yaşamak ne ki zaten *** Nasıl emek verdim, ben bilirim Sen sadece sevilmenin kibirindeyken Kaç gün uyumadım, kendime gelemedim Sen umarsız hallerde gezinip dolaşıyorken *** Bana kalan inandığın aşktan Biraz hüzün, biraz öfke, biraz gözyaşı *** Olsun Sever gönül, bir şey de denmez Olsun Yanar alev alev sönerken Solsun Bu kalp senin uğruna her gün ölsün Sensiz yaşamak ne ki zaten *** Olsun Sever gönül bir şey de denmez Olsun Yanar alev alev sönerken Solsun Bu kalp senin uğruna her gün ölsün Sensiz yaşamak ne ki zaten *** Olsun Sever gönül, bir şey de denmez Olsun Yanar alev alev sönerken Solsun Bu kalp senin uğruna her gün ölsün Sensiz yaşamak ne ki zaten *** Olsun Sever gönül, bir şey de denmez Olsun Yanar alev alev sönerken Solsun Bu kalp senin uğruna her gün ölsün Sensiz yaşamak ne ki zaten