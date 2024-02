Gökhan Türkmen

Oysa Ki Sana her baktığımda günahlarım artar Oysaki en güzeli sensin Sana her söylediğim şey seni bana getirir Oysaki imkânsızsın Yakalayamam, ulaşamam sana Çünkü sen aşksın Kayıpsın, olmayacaksın Oysaki en gereken anımsın *** Sana âşık oldum ben Kimse bilmesin Sen de bilme Boş ver ben yaşarım tek başıma Mutluyum böyle Sen temiz kal Bütün günahlar benim olsun Oysaki doğduğumda ağlamışım ben sana Nerdesin diye Nerdesin diye *** Hata yaptım Hep yanlış bedenlerde yordum kalbimi Tam da ara vermiştim aşkın acısına Sen ortak oldun yaralarıma Oysaki gözlerin her güldüğünde Seninle kaybolmak istedim Hiç kimsenin olmadığı yerlerde Kimsenin sevemediği şehirlerde *** Sana âşık oldum ben Kimse bilmesin Sen de bilme Boş ver ben yaşarım tek başıma Mutluyum böyle Sen temiz kal Bütün günahlar benim olsun Oysaki doğduğumda ağlamışım ben sana Nerdesin diye Nerdesin diye

Çatı Katı Şimdi çatı katında inziva vakti Nerede aranacak haklının hakkı? Dinlemeliydim vaktinde aklı Seni unutmaya çalışmak da varmış *** ...maalesef *** Bana bıraktıklarınla teselli avında Demek ki elleri boş dönmek de varmış Bugünleri görmek de varmış *** Yarın hatırımı sorsan ne olur? Bugün hevesimi kırdın bir kere! Gitme! dememle kalsan ne olur? Gönlün çoktan yola çıkmış bir kere!

Bir Başkası Aşk bize bir şans daha verecek mutlaka Sakın korkma Ah, sana bir başkası dokunduğunda Adımı hatırla *** Bir hayal miydin, nasıl da gerçekçi Hem uzak hem yakın Biz dokundukça matlaştı renkler Şarkılar sessiz bir tavır takınmışlar *** Neden ne zaman sönmüş ışıklar Fark etmeden Ner'deyse başarmıştık Ne kadar da yanlıştık, anlamadık içindeyken *** Aşk bize bir şans daha verecek mutlaka Sakın korkma Ah, sana bir başkası dokunduğunda Adımı hatırla *** Aşk bize bir şans daha verecek mutlaka Sakın korkma Ah, sana bir başkası dokunduğunda Adımı hatırla *** Her çocuk tanıdık izler biriktirir Büyür içimizde Ner'deyse öğrenmiştik Ne kadar da değiştik, eğilmedik ikimiz de *** Aşk bize bir şans daha verecek mutlaka Sakın korkma Ah, sana bir başkası dokunduğunda Adımı hatırla *** Aşk bize bir şans daha verecek mutlaka Sakın korkma Ah, sana bir başkası dokunduğunda Adını hatırla *** Aşk bize bir şans daha verecek mutlaka Sakın korkma Ah, sana bir başkası dokunduğunda Adımı hatırla

Kalbim Ayaklarımın sesini duyuyor musun? Sana gelen bir çift tak sesiyle serinlerinde sabahlıyorum Dönüştüğüm her yer iyi yanın Kalabalığının görüntüsüyle yalnızlığımdan utanıyorum *** Yeni bağırışlarımla sesine özeniyorum Durduğum her yer sana gidiyor Solumda kalbim, sağımda senin kalbin Baktığım her yer sana yansıyor *** Şimdi yalnızlıktan sonra kaybolanları hatırla Kimdi aldatan hayallerinin tam yanında Şimdi hissettiğin yer derinlerde bir yerde Ben artık yanı başında rüyalarının tam ortasında *** Şimdi yalnızlıktan sonra kaybolanları hatırla Kimdi aldatan hayallerinin tam yanında Şimdi hissettiğin yer derinlerde bir yerde Ben artık yanı başında rüyalarının tam ortasında *** Tam ortasında Tam ortasında Ortasında *** Ayaklarımın sesini duyuyor musun? Sana gelen bir çift tak sesiyle serinlerinde sabahlıyorum Dönüştüğüm her yer iyi yanın Kalabalığının görüntüsüyle yalnızlığımdan utanıyorum *** Şimdi yalnızlıktan sonra kaybolanları hatırla Kimdi aldatan hayallerinin tam yanında Şimdi hissettiğin yer derinlerde bir yerde Ben artık yanı başında rüyalarının tam ortasında *** Şimdi yalnızlıktan sonra kaybolanları hatırla Kimdi aldatan hayallerinin tam yanında Şimdi hissettiğin yer derinlerde bir yerde Ben artık yanı başında rüyalarının tam ortasında *** Tam ortasında Tam ortasında Ortasında

Kurşuni Renkler Bir sabah saçlarını okşayıp da rüzgâr İzlerimi sürüp de gidecek beyaz beyaz Ve güneş aynaya baktığında çizgilerden Yüzünü gösterecek üzülerek biraz *** Yok olmaz erken daha Biraz geç kalın ne olur Hiç hazır değilim henüz Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha Tanıdık değil bana güz *** Yok olamaz dur Dur gidemezsin Gözlerimin rengi dur Bulutlara dönemezsin *** Yok alamazsın beni Deli zaman dur Ömrüme o kurşuni renkleri süremezsin *** O gün başka renkte ağaracak biliyorum Ve zorla değil ya o rengi hiç sevmiyorum Ne olur sanki biraz daha zaman verseniz Yıllar öfkenizi hiç mi hiç anlamıyorum

Kısacası O kadar ki sevmeyebiliriz Ne kadar ki düşman değilsek O kadar özel değilmişiz demek ki Sonunu yolla halletmişsek *** O kadar ki gülmeyebiliriz Hiç mutluluktan ağlamadıysak Hepsine kabul, dersimiz bitti Geçmiş olsun, anlamadıysak *** İstemiyorsan kapı bak orda Zorlamam ki, keyfin bilir Sebebi sana gerisi bana Pişman olursan, gülümsenebilir *** Kısacası giden bilir Gittiyse madem dönmeyebilir Kısacası sağır geçmiş Bağır çağır ne fayda, duymayabilir *** O kadar ki sevmeyebiliriz Ne kadar ki düşman değilsek O kadar özel değilmişiz demek ki Sonunu yolla halletmişsek *** O kadar ki gülmeyebiliriz Hiç mutluluktan ağlamadıysak Hepsine kabul, dersimiz bitti Geçmiş olsun, anlamadıysak *** İstemiyorsan kapı bak orda Zorlamam ki, keyfin bilir Sebebi sana gerisi bana Pişman olursan, gülümsenebilir *** Kısacası giden bilir Gittiyse madem dönmeyebilir Kısacası sağır geçmiş Bağır çağır ne fayda, duymayabilir

Oyun Bitiyor Kan içinde bir hayal peşinde Yollar çıkmaz içimde Kim körebe kimler saklanıyor Saklanan çıkmıyor yerinde *** Sende bende herkeste bir oyun içinde, kıyamet içimde Doğmak, büyümek, olmak ve son durak her yerde, toprak peşimde Bir an düşün yol var mı geçmişe Bir son düşün başı vardı elbette *** Kıyamet kopmalı Ateş çok büyüdü Bir şeyler yapmalı *** Yerinde durmuyor Bu sis çok büyüdü Ve oyun bitiyor *** Sende bende herkeste bir oyun içinde, kıyamet içimde Doğmak, büyümek, olmak ve son durak her yerde, toprak peşimde Bir an düşün yol var mı geçmişe Bir son düşün başı vardı elbette *** Kıyamet kopmalı Ateş çok büyüdü Bir şeyler yapmalı *** Yerinde durmuyor Bu sis çok büyüdü Ve oyun bitiyor *** Yerinde durmuyor Bu sis çok büyüdü Ve oyun bitiyor

Platonik Kanatlarım küle döndü yeter yeter daha ne kadar yara? Ne olur son olsa bu hıçkırıklı ağlamaklar boşluğa. Dünyam altüstüne döndü yeter yeter daha ne kadar daha? Sürer gider bu oyunlar, yalanlar dolanlar sıfatsız bu olanlar. *** Sevgilim sen misin? Bu gördüklerim benim göze alınmaz bir kargaşa. Yıllar boyu bekledim bu hislerle derin sevgi, aşk, mutlu bir yuva. İnat etsem de göremedim sevgilim yok sende hiçbirisi. *** Sensizlik alır götürür beni, Yalnızlık içine hapsetti. Sensizlik alır götürür ipe beni, Yalnızlık içine hapsetti.

Sen İstanbul'sun Köşedeki çiçekçi seni sordu bu sabah Burada yok dedim selam söyledi tazeymiş gülleri Yokluğun gibi... *** Yürüdüm biraz seni düşledim, umudumu senle süsledim Ne dar sokaklar ne boş duraklar seni unutmama yardım etti *** Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun... Bazen bir kaldırım taşı, bazen bir sokak çalgıcısı Yani sen İstanbul'sun... *** Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun... Bazen Kanlıca sahili, bazen yalnız Kız Kulesi Yani sen İstanbul'sun...

Taş Ellerini yormadan İçine dokunmadan Seyrettim her şeyi Sendeki bedenleri *** Yüreğime aldırmadan Tenleri solumadan Terk ettim her şeyi Bendeki bedenleri *** Buna kapıldım korktum sanma Nasıl unutulur bir anda Bu aşk sınır bilmezdi oysa *** Yoluna taş koydum ellerin olma diye Yoluna taş koydum yokuşa sürme diye

Yaramaz Kurallar yoktu yaşadığım heyecanda Heyecan değil mi bizi tutan ayakta Sen bir uçurumda durduğunda Ben nefes aldığımda boynunda *** Durmazsan kazanırsın diyen sen değil miydin? Ne oldu da şimdi aşkımıza ara verdin? *** Aldırmadın çocukça davranışlarını bırakıp gittin Ben şimdi bu kadar yaramazlıkla nasıl başa çıkarım Kulağımda melodiler sana söylediğim, en sevdiğin ninniler Ben hep delirirdim seninle oysa başkaları hep eksiktiler *** Kurallar yoktu yaşadığım heyecanda Heyecan değil mi bizi tutan ayakta Sen bir uçurumda durduğunda Ben nefes aldığımda boynunda *** Çok çabuk mu tükettik verdiğimiz sözleri? Yeter ki senin olsun, dik yine o güzel gözlerini *** Aldırmadın çocukça davranışlarını bırakıp gittin Ben şimdi bu kadar yaramazlıkla nasıl başa çıkarım Kulağımda melodiler sana söylediğim, en sevdiğin ninniler Ben hep delirirdim seninle oysa başkaları hep eksiktiler *** Aldırmadın çocukça davranışlarını bırakıp gittin Ben şimdi bu kadar yaramazlıkla nasıl başa çıkarım Kulağımda melodiler sana söylediğim, en sevdiğin ninniler Ben hep delirirdim seninle oysa başkaları hep eksiktiler