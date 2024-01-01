Gökhan Türkmen

-
Kan içinde bir hayal peşinde
Yollar çıkmaz içimde
Kim körebe kimler saklanıyor
Saklanan çıkmıyor yerinde
***
Sende bende herkeste bir oyun içinde, kıyamet içimde
Doğmak, büyümek, olmak ve son durak her yerde, toprak peşimde
Bir an düşün yol var mı geçmişe
Bir son düşün başı vardı elbette
***
Kıyamet kopmalı
Ateş çok büyüdü
Bir şeyler yapmalı
***
Yerinde durmuyor
Bu sis çok büyüdü
Ve oyun bitiyor
***
Sende bende herkeste bir oyun içinde, kıyamet içimde
Doğmak, büyümek, olmak ve son durak her yerde, toprak peşimde
Bir an düşün yol var mı geçmişe
Bir son düşün başı vardı elbette
***
Kıyamet kopmalı
Ateş çok büyüdü
Bir şeyler yapmalı
***
Yerinde durmuyor
Bu sis çok büyüdü
Ve oyun bitiyor
***
Yerinde durmuyor
Bu sis çok büyüdü
Ve oyun bitiyor
-
Şimdi çatı katında inziva vakti
Nerede aranacak haklının hakkı?
Dinlemeliydim vaktinde aklı
Seni unutmaya çalışmak da varmış
***
...maalesef
***
Bana bıraktıklarınla teselli avında
Demek ki elleri boş dönmek de varmış
Bugünleri görmek de varmış
***
Yarın hatırımı sorsan ne olur?
Bugün hevesimi kırdın bir kere!
Gitme! dememle kalsan ne olur?
Gönlün çoktan yola çıkmış bir kere!
-
Aşk bize bir şans daha verecek mutlaka
Sakın korkma
Ah, sana bir başkası dokunduğunda
Adımı hatırla
***
Bir hayal miydin, nasıl da gerçekçi
Hem uzak hem yakın
Biz dokundukça matlaştı renkler
Şarkılar sessiz bir tavır takınmışlar
***
Neden ne zaman sönmüş ışıklar
Fark etmeden
Ner'deyse başarmıştık
Ne kadar da yanlıştık, anlamadık içindeyken
***
Aşk bize bir şans daha verecek mutlaka
Sakın korkma
Ah, sana bir başkası dokunduğunda
Adımı hatırla
***
Aşk bize bir şans daha verecek mutlaka
Sakın korkma
Ah, sana bir başkası dokunduğunda
Adımı hatırla
***
Her çocuk tanıdık izler biriktirir
Büyür içimizde
Ner'deyse öğrenmiştik
Ne kadar da değiştik, eğilmedik ikimiz de
***
Aşk bize bir şans daha verecek mutlaka
Sakın korkma
Ah, sana bir başkası dokunduğunda
Adımı hatırla
***
Aşk bize bir şans daha verecek mutlaka
Sakın korkma
Ah, sana bir başkası dokunduğunda
Adını hatırla
***
Aşk bize bir şans daha verecek mutlaka
Sakın korkma
Ah, sana bir başkası dokunduğunda
Adımı hatırla
-
Ayaklarımın sesini duyuyor musun?
Sana gelen bir çift tak sesiyle serinlerinde sabahlıyorum
Dönüştüğüm her yer iyi yanın
Kalabalığının görüntüsüyle yalnızlığımdan utanıyorum
***
Yeni bağırışlarımla sesine özeniyorum
Durduğum her yer sana gidiyor
Solumda kalbim, sağımda senin kalbin
Baktığım her yer sana yansıyor
***
Şimdi yalnızlıktan sonra kaybolanları hatırla
Kimdi aldatan hayallerinin tam yanında
Şimdi hissettiğin yer derinlerde bir yerde
Ben artık yanı başında rüyalarının tam ortasında
***
Şimdi yalnızlıktan sonra kaybolanları hatırla
Kimdi aldatan hayallerinin tam yanında
Şimdi hissettiğin yer derinlerde bir yerde
Ben artık yanı başında rüyalarının tam ortasında
***
Tam ortasında
Tam ortasında
Ortasında
***
Ayaklarımın sesini duyuyor musun?
Sana gelen bir çift tak sesiyle serinlerinde sabahlıyorum
Dönüştüğüm her yer iyi yanın
Kalabalığının görüntüsüyle yalnızlığımdan utanıyorum
***
Şimdi yalnızlıktan sonra kaybolanları hatırla
Kimdi aldatan hayallerinin tam yanında
Şimdi hissettiğin yer derinlerde bir yerde
Ben artık yanı başında rüyalarının tam ortasında
***
Şimdi yalnızlıktan sonra kaybolanları hatırla
Kimdi aldatan hayallerinin tam yanında
Şimdi hissettiğin yer derinlerde bir yerde
Ben artık yanı başında rüyalarının tam ortasında
***
Tam ortasında
Tam ortasında
Ortasında
-
Bir sabah saçlarını okşayıp da rüzgâr
İzlerimi sürüp de gidecek beyaz beyaz
Ve güneş aynaya baktığında çizgilerden
Yüzünü gösterecek üzülerek biraz
***
Yok olmaz erken daha
Biraz geç kalın ne olur
Hiç hazır değilim henüz
Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha
Tanıdık değil bana güz
***
Yok olamaz dur
Dur gidemezsin
Gözlerimin rengi dur
Bulutlara dönemezsin
***
Yok alamazsın beni
Deli zaman dur
Ömrüme o kurşuni renkleri süremezsin
***
O gün başka renkte ağaracak biliyorum
Ve zorla değil ya o rengi hiç sevmiyorum
Ne olur sanki biraz daha zaman verseniz
Yıllar öfkenizi hiç mi hiç anlamıyorum
-
O kadar ki sevmeyebiliriz
Ne kadar ki düşman değilsek
O kadar özel değilmişiz demek ki
Sonunu yolla halletmişsek
***
O kadar ki gülmeyebiliriz
Hiç mutluluktan ağlamadıysak
Hepsine kabul, dersimiz bitti
Geçmiş olsun, anlamadıysak
***
İstemiyorsan kapı bak orda
Zorlamam ki, keyfin bilir
Sebebi sana gerisi bana
Pişman olursan, gülümsenebilir
***
Kısacası giden bilir
Gittiyse madem dönmeyebilir
Kısacası sağır geçmiş
Bağır çağır ne fayda, duymayabilir
***
O kadar ki sevmeyebiliriz
Ne kadar ki düşman değilsek
O kadar özel değilmişiz demek ki
Sonunu yolla halletmişsek
***
O kadar ki gülmeyebiliriz
Hiç mutluluktan ağlamadıysak
Hepsine kabul, dersimiz bitti
Geçmiş olsun, anlamadıysak
***
İstemiyorsan kapı bak orda
Zorlamam ki, keyfin bilir
Sebebi sana gerisi bana
Pişman olursan, gülümsenebilir
***
Kısacası giden bilir
Gittiyse madem dönmeyebilir
Kısacası sağır geçmiş
Bağır çağır ne fayda, duymayabilir
-
Sana her baktığımda günahlarım artar
Oysaki en güzeli sensin
Sana her söylediğim şey seni bana getirir
Oysaki imkânsızsın
Yakalayamam, ulaşamam sana
Çünkü sen aşksın
Kayıpsın, olmayacaksın
Oysaki en gereken anımsın
***
Sana âşık oldum ben
Kimse bilmesin
Sen de bilme
Boş ver ben yaşarım tek başıma
Mutluyum böyle
Sen temiz kal
Bütün günahlar benim olsun
Oysaki doğduğumda ağlamışım ben sana
Nerdesin diye
Nerdesin diye
***
Hata yaptım
Hep yanlış bedenlerde yordum kalbimi
Tam da ara vermiştim aşkın acısına
Sen ortak oldun yaralarıma
Oysaki gözlerin her güldüğünde
Seninle kaybolmak istedim
Hiç kimsenin olmadığı yerlerde
Kimsenin sevemediği şehirlerde
***
Sana âşık oldum ben
Kimse bilmesin
Sen de bilme
Boş ver ben yaşarım tek başıma
Mutluyum böyle
Sen temiz kal
Bütün günahlar benim olsun
Oysaki doğduğumda ağlamışım ben sana
Nerdesin diye
Nerdesin diye
-
Kanatlarım küle döndü yeter yeter daha ne kadar yara?
Ne olur son olsa bu hıçkırıklı ağlamaklar boşluğa.
Dünyam altüstüne döndü yeter yeter daha ne kadar daha?
Sürer gider bu oyunlar, yalanlar dolanlar sıfatsız bu olanlar.
***
Sevgilim sen misin? Bu gördüklerim benim göze alınmaz bir kargaşa.
Yıllar boyu bekledim bu hislerle derin sevgi, aşk, mutlu bir yuva.
İnat etsem de göremedim sevgilim yok sende hiçbirisi.
***
Sensizlik alır götürür beni,
Yalnızlık içine hapsetti.
Sensizlik alır götürür ipe beni,
Yalnızlık içine hapsetti.
-
Köşedeki çiçekçi seni sordu bu sabah
Burada yok dedim selam söyledi tazeymiş gülleri
Yokluğun gibi...
***
Yürüdüm biraz seni düşledim, umudumu senle süsledim
Ne dar sokaklar ne boş duraklar seni unutmama yardım etti
***
Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi?
Ne sanıyorsun...
Bazen bir kaldırım taşı, bazen bir sokak çalgıcısı
Yani sen İstanbul'sun...
***
Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi?
Ne sanıyorsun...
Bazen Kanlıca sahili, bazen yalnız Kız Kulesi
Yani sen İstanbul'sun...
-
Ellerini yormadan
İçine dokunmadan
Seyrettim her şeyi
Sendeki bedenleri
***
Yüreğime aldırmadan
Tenleri solumadan
Terk ettim her şeyi
Bendeki bedenleri
***
Buna kapıldım korktum sanma
Nasıl unutulur bir anda
Bu aşk sınır bilmezdi oysa
***
Yoluna taş koydum ellerin olma diye
Yoluna taş koydum yokuşa sürme diye
-
Kurallar yoktu yaşadığım heyecanda
Heyecan değil mi bizi tutan ayakta
Sen bir uçurumda durduğunda
Ben nefes aldığımda boynunda
***
Durmazsan kazanırsın diyen sen değil miydin?
Ne oldu da şimdi aşkımıza ara verdin?
***
Aldırmadın çocukça davranışlarını bırakıp gittin
Ben şimdi bu kadar yaramazlıkla nasıl başa çıkarım
Kulağımda melodiler sana söylediğim, en sevdiğin ninniler
Ben hep delirirdim seninle oysa başkaları hep eksiktiler
***
Kurallar yoktu yaşadığım heyecanda
Heyecan değil mi bizi tutan ayakta
Sen bir uçurumda durduğunda
Ben nefes aldığımda boynunda
***
Çok çabuk mu tükettik verdiğimiz sözleri?
Yeter ki senin olsun, dik yine o güzel gözlerini
***
Aldırmadın çocukça davranışlarını bırakıp gittin
Ben şimdi bu kadar yaramazlıkla nasıl başa çıkarım
Kulağımda melodiler sana söylediğim, en sevdiğin ninniler
Ben hep delirirdim seninle oysa başkaları hep eksiktiler
***
Aldırmadın çocukça davranışlarını bırakıp gittin
Ben şimdi bu kadar yaramazlıkla nasıl başa çıkarım
Kulağımda melodiler sana söylediğim, en sevdiğin ninniler
Ben hep delirirdim seninle oysa başkaları hep eksiktiler
-
İlla senin için mi yazmam gerekiyor bütün sözleri?
Her şey senin için mi sanıyorsun?
Sıkıldım bu bencil tavırlarından, başkasını sevemez miyim?
Yapamaz mıyım gerçekten?
Yardım et n'olur
Kurtulmak istiyorum senden
Ne var sanki unutabilsem seni?
Bana küfür etsen
Yok yok, iyi davran bana
Yoksa unutamam seni
Hak ettim ben bunu artık
Sevemem kimseyi
İlla senin için mi yazmam gerekiyor bütün sözleri?
Her şey senin için mi sanıyorsun?
Sıkıldım bu bencil tavırlarından, başkasını sevemez miyim?
Yapamaz mıyım gerçekten?
Yardım et n'olur
Kurtulmak istiyorum senden
Ne var sanki unutabilsem seni?
Bana küfür etsen
Yok yok, iyi davran bana
Yoksa unutamam seni
Hak ettim ben bunu artık
Sevemem kimseyi
Yardım et n'olur
Kurtulmak istiyorum senden
Ne var sanki unutabilsem seni?
Bana küfür etsen
Yok yok, iyi davran bana
Yoksa unutamam seni
Hak ettim ben bunu artık
Sevemem kimseyi
-