Emanet (İnternet) Şarkı Sözleri
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Gökhan Türkmen
Emanet (İnternet)
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Her adım anladım seni bana bağladı
Adı mutluluktu ağladım
Nerdesin bitmesin
Buraya kadarmış sevgilim
Elveda diyen sen misin
***
Gitme dur sakın
Acıyor içim sensiz
Gitme sevgilim
Mutlu olsan da bensiz
***
Belki bende hata yaptım
Seni sevdim tek biran pişman olmadan
Çok düşündüm çok yalvardım
Tanrım alma canımı
Teniyle bir gün buluşmadan
***
Belki şimdi belki asla
Ya ölüm ya aşk istedim dudağından
Uyuyorsam bırak lütfen
Sen kal aşk ben giderim
Buralardan sabah olmadan...
-
Bilseydim sana böyle bağlanır mıydım?
Senin için dostlarımdan ayrılır mıydım?
***
Bilseydim o ışıklı gecelerine
Aldanıp da düşlerimi mahveder miydim?
***
Yudum yudum sevdamı hem de kendi ellerimle
Acımadan kollarına hiç iter miydim?
***
Ah İstanbul yine harcadın beni
Menekşe gözlerimle gülüşemedim
Ah İstanbul yine harcadın beni
O kahpe yüreğinle baş edemedim
***
Ah İstanbul yine harcadın beni
Menekşe gözlerimle gülüşemedim
Ah İstanbul yine harcadın beni
Çocukluk günlerime ben dönemedim
***
Bilseydim sana böyle bağlanır mıydım?
Senin için dostlarımdan ayrılır mıydım?
***
Bilseydim o ışıklı gecelerine
Aldanıp da düşlerimi mahveder miydim?
***
Yudum yudum sevdamı hem de kendi ellerimle
Acımadan kollarına hiç iter miydim?
***
Ah İstanbul yine harcadın beni
Menekşe gözlerimle gülüşemedim
Ah İstanbul yine harcadın beni
O kahpe yüreğinle baş edemedim
***
Ah İstanbul yine harcadın beni
Menekşe gözlerimle gülüşemedim
Ah İstanbul yine harcadın beni
Çocukluk günlerime ben dönemedim
-
Bir yar için seni terk edip gittim
Vicdanıma bir sor ne acı çektim
Kendimi ben sana emanet ettim
Eller kadir kıymet bilmiyor annem
Senin kadar kimse sevmiyor annem
***
Rastlarsan gözleri yaşlı yavruna
Suçuna bağışla sarıl boynuna
Biz bize yaşarken geldik oyuna
Eller kadir kıymet bilmiyor annem
Senin kadar kimse sevmiyor annem
***
Ne sevgiler geldi geçti kalbimden
Kimse anlamıyor garip halimden
Senin hasretini duydum derinden
Eller kadir kıymet bilmiyor annem
Senin kadar kimse sevmiyor annem
***
Rastlarsan gözleri yaşlı yavruna
Suçuna bağışla sarıl boynuna
Biz bize yaşarken geldik oyuna
Eller kadir kıymet bilmiyor annem
Senin kadar kimse sevmiyor annem
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