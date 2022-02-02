Gökhan Türkmen

Rüya Her adım anladım seni bana bağladı Adı mutluluktu ağladım Nerdesin bitmesin Buraya kadarmış sevgilim Elveda diyen sen misin *** Gitme dur sakın Acıyor içim sensiz Gitme sevgilim Mutlu olsan da bensiz *** Belki bende hata yaptım Seni sevdim tek biran pişman olmadan Çok düşündüm çok yalvardım Tanrım alma canımı Teniyle bir gün buluşmadan *** Belki şimdi belki asla Ya ölüm ya aşk istedim dudağından Uyuyorsam bırak lütfen Sen kal aşk ben giderim Buralardan sabah olmadan...

Ah İstanbul Bilseydim sana böyle bağlanır mıydım? Senin için dostlarımdan ayrılır mıydım? *** Bilseydim o ışıklı gecelerine Aldanıp da düşlerimi mahveder miydim? *** Yudum yudum sevdamı hem de kendi ellerimle Acımadan kollarına hiç iter miydim? *** Ah İstanbul yine harcadın beni Menekşe gözlerimle gülüşemedim Ah İstanbul yine harcadın beni O kahpe yüreğinle baş edemedim *** Ah İstanbul yine harcadın beni Menekşe gözlerimle gülüşemedim Ah İstanbul yine harcadın beni Çocukluk günlerime ben dönemedim *** Bilseydim sana böyle bağlanır mıydım? Senin için dostlarımdan ayrılır mıydım? *** Bilseydim o ışıklı gecelerine Aldanıp da düşlerimi mahveder miydim? *** Yudum yudum sevdamı hem de kendi ellerimle Acımadan kollarına hiç iter miydim? *** Ah İstanbul yine harcadın beni Menekşe gözlerimle gülüşemedim Ah İstanbul yine harcadın beni O kahpe yüreğinle baş edemedim *** Ah İstanbul yine harcadın beni Menekşe gözlerimle gülüşemedim Ah İstanbul yine harcadın beni Çocukluk günlerime ben dönemedim