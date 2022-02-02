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7/24 Dinle Emanet (İnternet)

Emanet (İnternet) Şarkı Sözleri

Gökhan Türkmen Emanet (İnternet) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Türkmen Emanet (İnternet) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Emanet (İnternet) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Türkmen

Gökhan Türkmen

Emanet (İnternet)

  • Rüya

  • Ah İstanbul

  • Annem

  • Yine O Menekşe Gözler

  • Ötme Bülbül

  • Gönül Dağı

  • Git (Yerin Hazır)

  • Beni Unutma

  • Adıyaman Türküsü

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