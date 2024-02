Gökhan Türkmen

Sen İsen Meyve düşer, dal kırılmaz Koku sen isen, sen isen Ve gümüşlenir yakamoz Ayım sen isen, sen isen *** Yaram kanar, pamuk sen Yeşil bakarım, rengi sen Dünüm sen, dileğim sen *** Yaram kanar, pamuk sen Yeşil bakarım, rengi sen Dünüm sen, dileğim sen *** Gül bile yasemin kokar artık Gül bile yasemin kokar artık *** Meyve düşer, dal kırılmaz Koku sen isen, sen isen Ve gümüşlenir yakamoz Ayım sen isen, sen isen *** Karalar bağlar, kırmızım sen Adın sorarlar, o sen Elmas akar yaş, keder sen isen *** Karalar bağlar, kırmızım sen Adın sorarlar, o sen Elmas akar yaş, keder sen isen *** Yasemin bile sen kokar artık Yasemin bile sen kokar artık Gül bile yasemin kokar artık (Yasemin bile sen kokar) (Gül bile yasemin kokar) (Yasemin bile sen kokar) (Gül bile yasemin kokar) (Yasemin bile sen kokar) (Gül bile yasemin kokar) Yasemin bile sen kokar artık

Aşk Lazım Tenimden gözlerimden söküp atmak kolay mı yüreğimden; Bir resim kalır bugün, yeni doğan güneş gibi gökyüzünden *** Dilim varmaz, kalır durmaz, sonu görmek kolay mı gün geçmeden Duvarlardan, koşmalardan, sıkıldım bunaldım tafralardan *** Aşk lazım, sevmeye yürek lazım, günlerce gülmek lazım, Elinden tutmak lazım Söz lazım, söz lazım yepyeni bir tat lazım, Denizler boyunca uzanan kumlarda yatmak lazım *** Sesim çıkmaz, acım dinmez, seni sevmek kolay mı ta derinden Gidip geldim, zarlar attım, aşkta kazanmak kolay mı sevişirken

Büyük İnsan At, savur at sevdayı bir yere fırlat Bitti sayıp acıyı kaldır öyle at Sor, herkese sor acılar unutuluyor Ağlayınca gözlerinden silinmiyor Aşk her defasında bak bulunuyor Bırakırım zamanı öyle biraz da Sen olmadan da yine geçer nasılsa Hatırla bunları sakın unutma Diyordun ama o zaman gülüyordun Yanımdaydın, canımdaydın Şimdi nasıl geçer bu ömür? *** Susma söyle nasıl yaşar böyle insan! Susma konuş, hadi anlat büyük insan! Söyle bir aşk mı çare olurdu zaman mı ? Böyle kaldırıp atardık ya sevdayı! *** Susma söyle nasıl yapar bunu insan? Susma nasıldı anlat hadi ayrılırsam! Söyle hayat mı çare bulurdu kendin mi? Böyle büyük aşklar böyle mi biterdi? *** At, silip at aşkları bir yere fırlat Bitti say ki derdini kaldır öyle at Sor, ne olur sor sen benden ayrılırsan *** Ne olur düşümde bir ömrü durdursan Aşk her defasında bende ararsam Bırakırım kendimi öyle biraz da Sen olmadan da ben yaşarım nasılsa Hatırla bunları sakın unutma Diyordun ama o zaman gülüyordun Yanımdaydın, canımdaydın Şimdi nasıl geçer bu ömür? *** Susma söyle nasıl yaşar böyle insan! Susma konuş hadi anlat büyük insan! Söyle bir aşk mı çare olurdu zaman mı böyle? Kaldırıp atardık ya sevdayı! *** Susma söyle nasıl yapar bunu insan Susma nasıldır anlat hadi ayrılırsam Söyle hayat mı çare bulurdu kendin mi böyle Büyük aşklar böyle mi biterdi *** Susma hani aşk insanı zaten bulurdu? Susma hani yıllar aşka çare olurdu? Söyle yıllar mı daha hızlı bir kurşun mu? Böyle sensiz her gün biraz yok oluşum mu?

Yan sen Hiç aklıma gelir miydi bu ayrılık Kendime soruyorum cevap yok neden ayrıldık Hiç hesapta yokken böyle durup dururken Yine aynı telaş yine aynı hüzün yeniden yalnızlık *** Ah acıyor bak canım bazen Ama gel diyemem gelme hiç diyemem Yar dönüyor bak tüm aşklarım bazen Sen de dön diyemem yanma hiç diyemem Yan sen *** Bir ses gibi herkes gibi dünler gibi yan Geçtiğin tüm hayaller gibi düşler gibi yan Git ne yapıyorsan ben nasılsa görmeyeceğim Sonra geri dönme ölsen dönmeyeceğim

Efkarlıyım Efkarlıyım bu akşam Bir hasretle savaşan Dertler sardı bu akşam Sanki içtikçe artan Bir ben gülemiyorum, neden bilemiyorum Her şey bomboş, yalan Bir sen çekip gittin, bilsem sever miydim Dostum oldu hüsran Bir ben gülemiyorum, neden bilemiyorum Her şey bomboş yalan Bir sen çekip gittin, bilsem sever miydim Dostum oldu hüsran Ah, yaşamıyorum Çıkamam bu karanlıktan Ah, deliriyorum Ki sebebi o, anlarım aşktan Ah, yaşamıyorum Çıkamam bu karanlıktan Ah, deliriyorum Ki sebebi o, anlarım aşktan İster hüzünlen, ağla İster sen de iç böyle Düşmeden anlamazsın Yalnızsan sen de söyle Bir ben gülemiyorum, neden bilemiyorum Her şey bomboş, yalan Bir sen çekip gittin, bilsem sever miydim Dostum oldu hüsran Bir ben gülemiyorum, neden bilemiyorum Her şey bomboş, yalan Bir sen çekip gittin, bilsem sever miydim Dostum oldu hüsran Ah, yaşamıyorum Çıkamam bu karanlıktan Ah, deliriyorum Ki sebebi o, anlarım aşktan Ah, yaşamıyorum Çıkamam bu karanlıktan Ah, deliriyorum Ki sebebi o, anlarım aşktan Ah, yaşamıyorum Çıkamam bu karanlıktan Ah, deliriyorum Ki sebebi o, anlarım aşktan Ah, yaşamıyorum Çıkamam bu karanlıktan Ah, deliriyorum Ki sebebi o, anlarım aşktan

Dön (Akustik) Bir gözlerin vardı, gözyaşım kaldı Bir yüreğin vardı, hatıran kaldı Bir sözlerin vardı, sitemim kaldı Bir hayat aşkım vardı, gitti yarım kaldı *** Son bir acım vardı, o da sensiz kaldı Ah bu canım güllere yandı, sensiz nefes aldı Yar yalan değildi, bir rüya gibiydi Bitti yüreğimde acısı kaldı *** Dön; nasıl kimle nerdeysen Dön; beni biraz sevdiysen Dön; yüreğimde hasret, çaresiz kaldı

Yorgun Bir gece bitti düşüm aniden Aniden sahiden bir sahilden Bir gece daha bitti ömrümden Ömrümden gönlümden her günümden Sen miydin ben artık yokum diyen Der miydim böylesini hiç sen Sevmiştin hani çok da mutluydun Umutluydun hani sen bu sevgiden Sevgini bir başka sanırdım Sanırdım sarıldım yanıldım Bu rüya hiç bitmez sanırdım Sanırdım yanıldım kırıldım Yalanmış tüm gerçek bildiğim Bir damlaymış dünyalar dediğin Denizler götürse gözyaşımı Anlar mı sevgilim dediğin Durunca dünya durunca Hayat durunca anlar durunca Ve ben bir karınca Sevdim kararınca Düştüm rüyalardan düşler kararınca Ah bendim bebeğin Hani essiz çiçeğin Şimdi yalnızlığımda nerelere gideyim Ah bendim bebeğin Hani essiz çiçeğin Şimdi yalnızlığımda nerelere gideyim Sorunca kader sorunca Dostum sorunca kendime sorunca Ve canım ben bir yonca Ama öldüm solunca Bile bile yüreğin yaprağımı yolunca Ah bendim her şeyin Hani sonsuz emelin Şimdi yalnızlığınla nerelere gideyim Ah bendim her şeyin Hani sonsuz emelin Şimdi yalnızlığınla nerelere gideyim Kaç kez geçmiştim senin için canımdan Gözümü kırpmazdım kan gitse yanımdan Ve kimler gitmişti Ah neler yanımdan, sen hep yanımdaydın Daha başlamadan Ah sendin dünyalar Ne gökler ne diyarlar Şimdi yokluğunda büyüyor yalnızlıklar Ah sendin dünyalar Ne gökler ne diyarlar Şimdi yokluğunda büyüyor yalnızlıklar Şimdi yokluğunda büyüyor yalnızlıklar Şimdi yokluğunda büyüyor yalnızlıklar Bir gece bitti düşüm aniden

Zil Zurna Boş bir el bana senden son kalan Ah kalbim, ne haram bildin ne yalan Böyleymiş demek aşk oyunu Sonu hep aynı, seveyim ben huyunu "Her şeyi unut gitsin" diyorsun Unuttum bu sefer, yolun açık olsun *** Şimdi ben kendime Ne yalanlar söyleyip kandırsam? Bugün bütün ayrılıklara Kadehleri mi kaldırsam *** Zilzurna içip bugün, kendimden geçip bugün Her şeyi yakıp bugün bir başka olsam Kalbim taş gibi olsa, gözlerim daha kuru Hatta şur'da sızıp bir daha kalkmasam *** Zilzurna içip bugün, kendimden geçip bugün Her şeyi yakıp bugün bir başka olsam Kalbim taş gibi olsa, gözlerim daha kuru Hatta şur'da sızıp bir daha kalkmasam *** Boş bir el bana senden son kalan Ah kalbim, ne haram bildin ne yalan Böyleymiş demek aşk oyunu Sonu hep aynı, seveyim ben huyunu "Her şeyi unut gitsin" diyorsun Unuttum bu sefer, yolun açık olsun *** Şimdi ben kendime Ne yalanlar söyleyip kandırsam? Bugün bütün ayrılıklara Kadehleri mi kaldırsam? *** Zilzurna içip bugün, kendimden geçip bugün Her şeyi yakıp bugün bir başka olsam Kalbim taş gibi olsa, gözlerim daha kuru *** Hatta şur'da sızıp bir daha kalkmasam Zilzurna içip bugün, kendimden geçip bugün Her şeyi yakıp bugün bir başka olsam Kalbim taş gibi olsa, gözlerim daha kuru *** Hatta şur'da sızıp bir daha kalkmasam Zilzurna içip bugün, kendimden geçip bugün Her şeyi yakıp bugün bir başka olsam Kalbim taş gibi olsa, gözlerim daha kuru Hatta şur'da sızıp bir daha kalkmasam *** Zilzurna içip bugün, kendimden geçip bugün Her şeyi yakıp bugün bir başka olsam Kalbim taş gibi olsa, gözlerim daha kuru Hatta şur'da sızıp bir daha kalkmasam