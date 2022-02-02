Senden Yana Şarkı Sözleri
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Gökhan Türkmen
Senden Yana
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Ağır olur senden yana dengimize
Karışığız hava gibi kendimize
Biliyorsak inadımız sevgimize
Yarın yine bakıcaz rengimize
***
Ağır olur senden yana dengimize
Karışığız hava gibi kendimize
Biliyorsak inadımız sevgimize
Yarın yine bakıcaz rengimize
***
Hayata dik bakma inişin zor olur
Her yaşın sende bir nedeni bulunur
İstersin ama gönül aşka korunur
Sır bu sende boşsa bende doludur
Sır bu sende boşsa bende doludur
***
Sana daha fazla bakmak istemiyor canım
Canımı yakmak istemediğimden içimde akıyor kanım,
Fikrimde salkım saçak neşeliyken adın
İpe astığın itiraf fırtınam gibi yakın