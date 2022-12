Gökhan Türkmen

Kendinden geçsen Birkaç nefes alıp ver Çok daraldıysan Bulutlarda bak düşler *** Her şeyden vazgeçsen Zinciri kırıp gitsen Çok inandıysan ilk günden Uzaklarda bak sesler *** Bak şimdi ne fark eder Her şeyi kaybettikten sonra Zaman zaten yoluna gider Yılları verdikten sonra *** Haydi! Kalk, dans et, sussunlar Bizi boş ver uzakta bulsunlar Bırak rüzgâr ısıtsın içini hepten Şerefine güneşte kadehler *** Haydi! Kalk, dans et, sussunlar Bizi boş ver uzakta bulsunlar Bırak rüzgâr ısıtsın içini heptеn Şerefine günеşte kadehler *** Şerefine serindeyse Şerefine düşündeyse Şerefin ellerindeyse Şerefine güneşte kadehler *** Şerefine serindeyse Şerefine düşündeyse Şerefin ellerindeyse Şerefine güneşte kadehler *** Bak şimdi ne fark eder Her şeyi kaybettikten sonra Zaman zaten yoluna gider Yılları verdikten sonra *** Haydi! Kalk, dans et, sussunlar Bizi boş ver uzakta bulsunlar Bırak rüzgâr ısıtsın içini hepten Şerefine güneşte kadehler *** Haydi! Kalk, dans et, sussunlar Bizi boş ver uzakta bulsunlar Bırak rüzgâr ısıtsın içini hepten Şerefine güneşte kadehler *** Şerefine serindeyse Şerefine düşündeyse Şerefin ellerindeyse Şerefine güneşte kadehler *** Şerefine serindeyse Şerefine düşündeyse Şerefin ellerindeyse Şerefine güneşte kadehler