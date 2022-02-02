Gökhan Türkmen

Şerefine Şarkı Sözleri
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Kendinden geçsen
Birkaç nefes alıp ver
Çok daraldıysan
Bulutlarda bak düşler
***
Her şeyden vazgeçsen
Zinciri kırıp gitsen
Çok inandıysan ilk günden
Uzaklarda bak sesler
***
Bak şimdi ne fark eder
Her şeyi kaybettikten sonra
Zaman zaten yoluna gider
Yılları verdikten sonra
***
Haydi! Kalk, dans et, sussunlar
Bizi boş ver uzakta bulsunlar
Bırak rüzgâr ısıtsın içini hepten
Şerefine güneşte kadehler
***
Haydi! Kalk, dans et, sussunlar
Bizi boş ver uzakta bulsunlar
Bırak rüzgâr ısıtsın içini heptеn
Şerefine günеşte kadehler
***
Şerefine serindeyse
Şerefine düşündeyse
Şerefin ellerindeyse
Şerefine güneşte kadehler
***
Şerefine serindeyse
Şerefine düşündeyse
Şerefin ellerindeyse
Şerefine güneşte kadehler
***
Bak şimdi ne fark eder
Her şeyi kaybettikten sonra
Zaman zaten yoluna gider
Yılları verdikten sonra
***
Haydi! Kalk, dans et, sussunlar
Bizi boş ver uzakta bulsunlar
Bırak rüzgâr ısıtsın içini hepten
Şerefine güneşte kadehler
***
Haydi! Kalk, dans et, sussunlar
Bizi boş ver uzakta bulsunlar
Bırak rüzgâr ısıtsın içini hepten
Şerefine güneşte kadehler
***
Şerefine serindeyse
Şerefine düşündeyse
Şerefin ellerindeyse
Şerefine güneşte kadehler
***
Şerefine serindeyse
Şerefine düşündeyse
Şerefin ellerindeyse
Şerefine güneşte kadehler