Gökhan Türkmen

Sensiz olacağımı bile bile Bana kendini neden yâr ettin? Bırakıp gitmene Arkandan ağlayacağımı bile bile Neden yüzüme güldün? Çok şeyi kayıp Fazlasıyla ayıp ettin Her şeyi sayıp Bana saygısızlık ettin Beni kendine âşık Kendini de bu aşka tanık ettin Sonra da sensiz olamam sanıp Duvarları bana dost ettin Belki de haklıydın Sen sadece kendine saklıydın "Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de Duracaksın sandım