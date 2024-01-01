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7/24 Dinle Biraz Ayrılık

Biraz Ayrılık Şarkı Sözleri

Gökhan Türkmen Biraz Ayrılık şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Türkmen Biraz Ayrılık şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Biraz Ayrılık sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Türkmen

Gökhan Türkmen

Biraz Ayrılık

  • Seviyorum Sevmiyorum

  • Bir Öykü

  • Biraz Ayrılık

  • Ayıp Ettin

  • Ağır Ağır

  • Dayanamam

  • Körebe

  • Rüya

  • Tütün

  • Yaprak Dökümü

  • Yas

  • Yüreğim (Akustik Versiyon)

  • Yüreğim

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