Gökhan Türkmen

Sır Şarkı Sözleri
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Hayalimde bir gemi
Her şeyden uzak
Dünyadan kaçabildiğim tek sığınak
Yolcusu yok, yolcusu çok
Muamma işte
Anla karnım tok
***
Düşürdüm oyuncağımı yerlere
Kimse buldu mu, kimse gördü mü, bilemem
Uçurdum gemiyi her yere
Gördüklerimi hiç kimselere söyleyemem
***
Sır
Sorma, söylemem
Sır
Gelme, beklemem
Sır
Bakma, göremem
Sır
Sevme, sevemem
Dönemem, gülemem