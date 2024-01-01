Sorma Şarkı Sözleri
Gökhan Türkmen Sorma şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Türkmen Sorma şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sorma sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Susunca duyuyorum
Bu yüzden görüyorum
Anla
E anla
***
Kararsız kalıyorum
Bazen bozuk çalıyorum
Korkma
Korkma
***
Bazen saçmalıyorum
Boş boş konuşuyorum
Takma
Bakma
***
Yanıyorum, sönüyorum, seni özlüyorum
Cayır cayır hâlâ
Bi' sağa dönüyorum, bi' sola dönüyorum, seni yazıyorum
Satır satır hâlâ
***
Benim gibi hâlâ
Senin gibi hâlâ
Bizim gibi hâlâ
***
Susunca duyuyorum
Bu yüzden görüyorum
Anla
***
Kararsız kalıyorum
Bazen bozuk çalıyorum
Korkma
***
Bazen saçmalıyorum
Boş boş konuşuyorum
Takma
***
Yanıyorum, sönüyorum, seni özlüyorum
Cayır cayır hâlâ
Bi' sağa dönüyorum, bi' sola dönüyorum, seni yazıyorum
Satır satır hâlâ
***
Benim gibi hâlâ
Senin gibi hâlâ
Bizim gibi hâlâ
***
Yanıyorum, sönüyorum, seni özlüyorum
Cayır cayır hâlâ
Bi' sağa dönüyorum, bi' sola dönüyorum, seni yazıyorum
Satır satır hâlâ
***
Benim gibi hâlâ
Senin gibi hâlâ
Bizim gibi hâlâ
***
Azaldı nefeslerim
Daha çok sebeplerim
Dönülmez bi' yerdeyim
***
Anla
Korkma
Takma
Bakma
Sorma