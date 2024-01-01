Gökhan Türkmen

Susunca duyuyorum Bu yüzden görüyorum Anla E anla *** Kararsız kalıyorum Bazen bozuk çalıyorum Korkma Korkma *** Bazen saçmalıyorum Boş boş konuşuyorum Takma Bakma *** Yanıyorum, sönüyorum, seni özlüyorum Cayır cayır hâlâ Bi' sağa dönüyorum, bi' sola dönüyorum, seni yazıyorum Satır satır hâlâ *** Benim gibi hâlâ Senin gibi hâlâ Bizim gibi hâlâ *** Susunca duyuyorum Bu yüzden görüyorum Anla *** Kararsız kalıyorum Bazen bozuk çalıyorum Korkma *** Bazen saçmalıyorum Boş boş konuşuyorum Takma *** Yanıyorum, sönüyorum, seni özlüyorum Cayır cayır hâlâ Bi' sağa dönüyorum, bi' sola dönüyorum, seni yazıyorum Satır satır hâlâ *** Benim gibi hâlâ Senin gibi hâlâ Bizim gibi hâlâ *** Yanıyorum, sönüyorum, seni özlüyorum Cayır cayır hâlâ Bi' sağa dönüyorum, bi' sola dönüyorum, seni yazıyorum Satır satır hâlâ *** Benim gibi hâlâ Senin gibi hâlâ Bizim gibi hâlâ *** Azaldı nefeslerim Daha çok sebeplerim Dönülmez bi' yerdeyim *** Anla Korkma Takma Bakma Sorma