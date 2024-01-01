Ara Şarkı Sözleri
Gökhan Türkmen Ara şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Türkmen Ara şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ara sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Anladım gidiyorsun daha öncekiler gibi
Hiç olmazsa son bir defa öp
Bu kadar zor mu seni sevdim bir zamanlar demek
Öyle zor ki yeniden sevmek
***
Yalnızlık eski bir ezber
Ayrılık alışkanlık
Sensizlik bana dost bana eş
Bu kadar mağrur olma inan sen olmasan bile
Hayat devam eder doğar güneş
***
Susma veda ederken
Bıraz gül bir şey söyle giderken
Gitme hemen gitme
Kal, biraz dur daha erken
***
Susma veda ederken
Bıraz dur bir şey söyle giderken
Gitme hemen gitme
Kal, biraz dur daha erken
***
Anladım gidiyorsun daha öncekiler gibi
Hiç olmazsa son bir defa öp
Bu kadar zor mu seni sevdim bir zamanlar demek
Öyle zor ki yeniden sevmek
***
Yalnızlık eski bir ezber
Ayrılık alışkanlık
Sensizlik bana dost bana eş
Bu kadar mağrur olma inan sen olmasan bile
Hayat devam eder doğar güneş
***
Susma veda ederken
Biraz gül bir şey söyle giderken
Gitme hemen gitme
Kal, biraz dur daha erken
***
Susma veda ederken
Biraz gül bir şey söyle giderken
Gitme hemen gitme
Kal, biraz dur daha erken
***
Susma veda ederken
Biraz gül bir şey söyle giderken
Gitme hemen gitme
Kal, biraz dur daha erken
-
Tenimden gözlerimden söküp atmak kolay mı yüreğimden
Bir resim kalır bugün, yeni doğan güneş gibi gökyüzünden
***
Dilim varmaz, kalır durmaz, sonu görmek kolay mı gün geçmeden
Duvarlardan, koşmalardan, sıkıldım bunaldım tafralardan
***
Aşk lazım aşk lazım, sevmeye yürek lazım, günlerce gülmek lazım
Elinden tutmak lazım
Söz lazım, söz lazım yepyeni bir tat lazım
Denizler boyunca uzanan kumlarda yatmak lazım
***
Aşk lazım aşk lazım, sevmeye yürek lazım, günlerce gülmek lazım
Elinden tutmak lazım
Söz lazım, söz lazım yepyeni bir tat lazım
Denizler boyunca uzanan kumlarda yatmak lazım
***
Sesim çıkmaz, acım dinmez, seni sevmek kolay mı ta derinden
Gidip geldim, zarlar attım, aşkta kazanmak kolay mı sevişirken
***
Dilim varmaz, kalır durmaz, sonu görmek kolay mı gün geçmeden
Duvarlardan, koşmalardan, sıkıldım bunaldım tafralardan
***
Aşk lazım aşk lazım, sevmeye yürek lazım, günlerce gülmek lazım
Elinden tutmak lazım
Söz lazım, söz lazım yepyeni bir tat lazım
Denizler boyunca uzanan kumlarda yatmak lazım
***
Gelirsen, bir yaz daha benimle, doyarsan ellere
Benimsen, kapı açık dönersen, çıkarım göklere
***
Aşk lazım aşk lazım, sevmeye yürek lazım, günlerce gülmek lazım
Elinden tutmak lazım
Söz lazım, söz lazım yepyeni bir tat lazım
Denizler boyunca uzanan kumlarda yatmak lazım
***
Aşk lazım aşk lazım, sevmeye yürek lazım, günlerce gülmek lazım
Elinden tutmak lazım
Söz lazım, söz lazım yepyeni bir tat lazım
Denizler boyunca uzanan kumlarda yatmak lazım
-
Kaç kere sustum aşkı güz yapanlara
Varamadım sual edip derdi soranlara
Bin dert yükledim aşikar duvarlara
Ağlayamadım sevdayı oyun sananlara
***
Nefesimde yaşattım ismini inadına
Hissetmeden yalandan haykıranlara
Rengini göremedim son bakışlarda
Kokuna sarıldı gitti şimdi rüzgarlarda
***
Bile bile yandı yüreğim
Yana yana söndü yüreğim
Benim sonum sende bilirim
Unutamadım seni
***
Bile bile yandı yüreğim
Yana yana söndü yüreğim
Benim sonum sende bilirim
Unutamadım seni
***
Nefesimde yaşattım ismini inadına
Hissetmeden yalandan haykıranlara
Rengini göremedim son bakışlarda
Kokuna sarıldı gitti şimdi rüzgarlarda
***
Bile bile yandı yüreğim
Yana yana söndü yüreğim
Benim sonum sende bilirim
Unutamadım seni
***
Bile bile yandı yüreğim
Yana yana söndü yüreğim
Benim sonum sende bilirim
Unutamadım seni
-