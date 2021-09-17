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Gökhan Türkmen
Susma (akustık)
Susma (akustık)
81 Parça | 06:01:45
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01
Susma (akustık)
Gökhan Türkmen
04:50
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02
Çatı Katı
Gökhan Türkmen
04:26
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03
Büyük İnsan
Gökhan Türkmen
04:57
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04
Biraz Ayrılık
Gökhan Türkmen
04:20
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05
Aşk Lazım
Gökhan Türkmen
04:43
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06
Vay Halimize (Boral Kibil Remix)
Gökhan Türkmen
05:50
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07
İnsanız Ayıbı Yok
Gökhan Türkmen
04:51
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08
Taş (hakan Kabil Remix)
Gökhan Türkmen
05:36
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09
Korkak (feat. Aslı Demirer)
Gökhan Türkmen
06:06
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