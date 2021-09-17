×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Gökhan Türkmen Susma (akustık)
Susma (akustık)

Susma (akustık)

81 Parça | 06:01:45

DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Susma (akustık)

Gökhan Türkmen 04:50
02

Çatı Katı

Gökhan Türkmen 04:26
03

Büyük İnsan

Gökhan Türkmen 04:57
04

Biraz Ayrılık

Gökhan Türkmen 04:20
05

Aşk Lazım

Gökhan Türkmen 04:43
06

Vay Halimize (Boral Kibil Remix)

Gökhan Türkmen 05:50
07

İnsanız Ayıbı Yok

Gökhan Türkmen 04:51
08

Taş (hakan Kabil Remix)

Gökhan Türkmen 05:36
09

Korkak (feat. Aslı Demirer)

Gökhan Türkmen 06:06

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Türkçe Rock | Slow
Alternatif | Slow
Türkçe Pop | Slow
Yabancı Pop | Slow
Eskiler | Slow
70'ler Slow
80'ler | Slow
90'lar | Slow

Copyright © 2021 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı

1x

Ses Hızı