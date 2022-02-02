Gökhan Türkmen

Anladım gidiyorsun daha öncekiler gibi Hiç olmazsa son bir defa öp Bu kadar zor mu seni sevdim bir zamanlar demek Öyle zor ki yeniden sevmek *** Yalnızlık eski bir ezber Ayrılık alışkanlık Sensizlik bana dost bana eş *** Bu kadar mağrur olma İnan sen olmasan bile Hayat devam eder, doğar güneş *** Susma veda ederken Biraz gül, bir şey söyle giderken Gitme, hemen gitme kal Biraz dur, daha erken