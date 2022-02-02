Susma (Akustık) Şarkı Sözleri
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Gökhan Türkmen
Susma (Akustık)
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Anladım gidiyorsun daha öncekiler gibi
Hiç olmazsa son bir defa öp
Bu kadar zor mu seni sevdim bir zamanlar demek
Öyle zor ki yeniden sevmek
***
Yalnızlık eski bir ezber
Ayrılık alışkanlık
Sensizlik bana dost bana eş
***
Bu kadar mağrur olma
İnan sen olmasan bile
Hayat devam eder, doğar güneş
***
Susma veda ederken
Biraz gül, bir şey söyle giderken
Gitme, hemen gitme kal
Biraz dur, daha erken