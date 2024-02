Gökhan Türkmen

Vay Halimize (Akustik) Bu şehir atar, yutar, sarar, kanar, kaçar, kalır, kusar sensizken bir anda Sürükler, durmaz, akar, gider, suya dalıp çıkar, beter söner bir anda Taşınıp bozar, kıyar, döver, karar, her şeyi senden bekler son anda Birer birer yapar, bozar, alır, kaçar, satar sensizken bir anda *** Vay, vay, vay, vay, vay hâlimize Vay, vay, vay, vay, vay hâlimize Vay, vay, vay, vay, vay hâlimize Vay, vay, vay, vay, vay hâlimize *** Vay, vay, vay, vay, vay hâlimize Vay, vay, vay, vay, vay hâlimize Vay, vay, vay, vay, vay hâlimize *** Vay, vay, vay, vay, vay hâlimize Vay, vay, vay, vay, vay hâlimize Vay, vay, vay, vay, vay hâlimize

İnsanız Ayıbı Yok Zamanla eskiyor her şey Şimdi! Aylar sonra ışığın tükendi. Bitik bir gaz lambası gibi Yanıp sönüyorsun zihnimde Dönüş yok! İzin yok! *** Zor olmalı yokluğum, kendimi kandırmam Bir o kadar kolay olmalı, insanız ayıbı yok! Toz tutacak hevesin, geç kalmak ne demek öğreneceksin Dönüş yok! İzin yok! *** Ruhum aynada karşımda Ne sebepsiz ne yan yana! Uzaktasın diyor, çok uzak Baştan sona hüsran… Ne günahkar ne pişman Her şey apaçık ortada Ne tek ne tam; hep tedirgin Hep hırsız!

Yudum Yudum Bir avuç su serpip tenine, içsem seni yudum, yudum Kirpiğinin tek bir teline yine ve yeniden aşık olurum Sana bıraktım oyuncaklarımı, dışarı attım hep susacaklarımı Bir daha sevmem *** Yalan, yalan, yalan, durmaz gider aklım sende kalan Yalan, yalan, yalan, kimseye seni anlatamam *** Dikilirken gözün önünde aksam sana oluk oluk Yeşil bakan gözlerinde biz yine çocuk mu olduk? Sana bıraktım oyuncaklarımı, dışarı attım hep susacaklarımı Bir daha sevmem *** Yalan, yalan, yalan, durmaz gider aklım sende kalan Yalan, yalan, yalan, kimseye seni anlatamam Yalan, yalan, yalan, durmaz gider aklım sende kalan Yalan, yalan, yalan, kimseye seni anlatamam *** Şimdi senden uzakta durmak mı gerekir? Adımlarım kaldırımda birikir Güneş yakan saçlarına bakıp, kurak kalbimde sesini işitir *** Şimdi senden uzakta durmak mı gerekir? Adımlarım kaldırımda birikir Güneş yakan saçlarına bakıp, kurak kalbimde sesini işitir

Öyle Güzel ki Denizin ortasında kalabilirdim Mavisini yüzünden çalabilirdim Durmadan sana karışır dağılırdım Yaptım öyle güzel yaptım ki *** Şikayetim mi var sanıyorsun Aşık olmak mı sanıyorsun Ne olduğunu bulabiliyor musun *** Ben bulamadım, öyle güzel ki Işığın üstüne senin karanlığın mı Avucumun içine senin kokun mu Hücrelerin böyle bir adama mı Korkuların sevdama mı yakışır

Aşktır Başka bir hikâye var gözlerimizde Yarım kalmış hep defterlerimizde Yüzünü görmekten hiç mi hiç bıkmamıştım Bi' el verdin, şimdi o el tam yüreğimde N'olur, n'olur o gözlerin hiç kısılmasın Bir bakmışsın yanı başındayım Delirmiş olsam da ben sende saklıyım O zamandayım, şimdideyim, sendeyim Yastığıma terin düşmüş, bi' damlası durur Başımı her koyuşumda kana karışır Aşktır, kimse bilmez, kimse bilmez, bilmesi de gerekmez İğne atsan yere düşer, bu kalp temiz Yastığıma terin düşmüş, bi' damlası durur Başımı her koyuşumda sana karışır Aşktır, kimse bilmez, kimse bilmez, bilmesi de gerekmez İğne atsan yere düşer, bu kalp temiz Başka bir hikâye var gözlerimizde Yarım kalmış hep defterlerimizde Yüzünü görmekten hiç mi hiç bıkmamıştım Bi' el verdin, şimdi o el tam yüreğimde N'olur, n'olur o gözlerin hiç kısılmasın Bir bakmışsın yanı başındayım Delirmiş olsam da ben sende saklıyım O zamandayım, şimdideyim, sendeyim Yastığıma terin düşmüş, bi' damlası durur Başımı her koyuşumda kana karışır Aşktır, kimse bilmez, kimse bilmez, bilmesi de gerekmez İğne atsan yere düşer, bu kalp temiz Yastığıma terin düşmüş, bi' damlası durur Başımı her koyuşumda sana karışır Aşktır, kimse bilmez, kimse bilmez, bilmesi de gerekmez İğne atsan yere düşer, bu kalp temiz Yastığıma terin düşmüş, bi' damlası durur Başımı her koyuşumda kana karışır Aşktır, kimse bilmez, kimse bilmez, bilmesi de gerekmez İğne atsam sana düşer, kalbin temiz

Sorma Susunca duyuyorum Bu yüzden görüyorum Anla E anla *** Kararsız kalıyorum Bazen bozuk çalıyorum Korkma Korkma *** Bazen saçmalıyorum Boş boş konuşuyorum Takma Bakma *** Yanıyorum, sönüyorum, seni özlüyorum Cayır cayır hâlâ Bi' sağa dönüyorum, bi' sola dönüyorum, seni yazıyorum Satır satır hâlâ *** Benim gibi hâlâ Senin gibi hâlâ Bizim gibi hâlâ *** Susunca duyuyorum Bu yüzden görüyorum Anla *** Kararsız kalıyorum Bazen bozuk çalıyorum Korkma *** Bazen saçmalıyorum Boş boş konuşuyorum Takma *** Yanıyorum, sönüyorum, seni özlüyorum Cayır cayır hâlâ Bi' sağa dönüyorum, bi' sola dönüyorum, seni yazıyorum Satır satır hâlâ *** Benim gibi hâlâ Senin gibi hâlâ Bizim gibi hâlâ *** Yanıyorum, sönüyorum, seni özlüyorum Cayır cayır hâlâ Bi' sağa dönüyorum, bi' sola dönüyorum, seni yazıyorum Satır satır hâlâ *** Benim gibi hâlâ Senin gibi hâlâ Bizim gibi hâlâ *** Azaldı nefeslerim Daha çok sebeplerim Dönülmez bi' yerdeyim *** Anla Korkma Takma Bakma Sorma

Yılan Koydular bir yola bizi, nereye diye soran yok Sattılar bir pula bizi, kime diye soran yok Gömdüler mezara bizi, üzerimize çiçek eken yok Örttüler üstümüzü, aman gözükmesin gökyüzü, bilen yok Her şeyin başı ben miyim? Ya da ben bu olayda neredeyim? Hadi açıkla ya da konuşma Yar mıyım yoksa ser miyim? Hadi ordan ben bunu yer miyim? Hadi fısılda, bana dokunma Her şeyin başı ben miyim? Ya da ben bu olayda neredeyim? Hadi açıkla ya da konuşma Yar mıyım yoksa ser miyim? Hadi ordan ben bunu yer miyim? Hadi fısılda, bana dokunma Kırk yıl yaşa, oh Kırk yıl yaşa, oh Kırk yıl yaşa Koydular bir yola bizi, nereye diye soran yok (yok, yok, yok) Sattılar bir pula bizi, kime diye soran yok (yok, yok) Gömdüler mezara bizi, üzerimize çiçek eken yok (eken yok) Örttüler üstümüzü, aman gözükmesin gökyüzü, bilen yok (bilen yok) Her şeyin başı ben miyim? Ya da ben bu olayda neredeyim? Hadi açıkla ya da konuşma Yar mıyım yoksa ser miyim? Hadi ordan ben bunu yer miyim? Hadi fısılda, bana dokunma Her şeyin başı ben miyim? Ya da ben bu olayda neredeyim? Hadi açıkla ya da konuşma Yar mıyım yoksa ser miyim? Hadi ordan ben bunu yer miyim? Hadi fısılda, bana dokunma Kırk yıl yaşa, oh Kırk yıl yaşa, oh Kırk yıl yaşa

Olabilir Benim yüzümden mi bu hallere düştük Aşk olsun Senin yüzünden ben bu hallere düştüm Yazıklar olsun *** Kalbim durdu seni gördüğüm zaman Aklım gitti başımdan aman aman *** Kalbim durdu seni gördüğüm zaman Aklım gitti başımdan aman aman *** Bu yüzden olabilir, sevebilir sırf bu yüzden Bu yüzden gelebilir, olabilir sırf bu yüzden Benimle olabilir, kalabilir, sırf bu yüzden Bu yüzden olabilir aşk, olabilir sırf bu yüzden *** Benim yüzümden mi bu hallere düştük Aşk olsun Senin yüzünden ben bu hallere düştüm Yazıklar olsun *** Kalbim durdu seni gördüğüm zaman Aklım gitti başımdan aman aman *** Kalbim durdu seni gördüğüm zaman Aklım gitti başımdan aman aman *** Bu yüzden olabilir, sevebilir sırf bu yüzden Bu yüzden gelebilir, olabilir sırf bu yüzden Benimle olabilir, kalabilir, sırf bu yüzden Bu yüzden olabilir aşk, olabilir sırf bu yüzden

Olmadı Bu dünyada yerim yok ki göç etmeden öldüm, anlamadım Aklın varsa bu sevdadan vazgeç dediler, bir gün aldırmadım Eskiden olsa söylerdin bana aklından geçenleri *** Kalbin boş mu diye sordu Yerim doldu diye durdu Dolmadı, olmadı, yerin dolmadı *** Kalbin boş mu diye sordu Yerin doldu diye durdu Dolmadı, olmadı, yerin dolmadı *** Bu dünyada yerim yok ki göç etmeden öldüm, anlamadım Aklın varsa bu sevdadan vazgeç dediler, bir gün aldırmadım Eskiden olsa söylerdin bana aklından geçenleri *** Kalbin boş mu diye sordu Yerim doldu diye durdu Dolmadı, olmadı, yerin dolmadı *** Kalbin boş mu diye sordu Yerin doldu diye durdu Dolmadı, olmadı, yerin dolmadı *** Sen olanları ne sanıyorsun Bir anda dolmaz, bunu sende biliyorsun Olmadı, olmadı, yerin dolmadı Dolmadı, sensiz olmadı, yerin dolmadı

Olsun Nasıl emek verdim, ben bilirim Sen sadece sevilmenin kibirindeyken Kaç gün uyumadım, kendime gelemedim Sen umarsız hallerde gezinip dolaşıyorken *** Bana kalan inandığın aşktan Biraz hüzün, biraz öfke, biraz gözyaşı *** Olsun Sever gönül, bir şey de denmez Olsun Yanar alev alev sönerken Solsun Bu kalp senin uğruna her gün ölsün Sensiz yaşamak ne ki zaten *** Olsun Sever gönül, bir şey de denmez Olsun Yanar alev alev sönerken Solsun Bu kalp senin uğruna her gün ölsün Sensiz yaşamak ne ki zaten *** Nasıl emek verdim, ben bilirim Sen sadece sevilmenin kibirindeyken Kaç gün uyumadım, kendime gelemedim Sen umarsız hallerde gezinip dolaşıyorken *** Bana kalan inandığın aşktan Biraz hüzün, biraz öfke, biraz gözyaşı *** Olsun Sever gönül, bir şey de denmez Olsun Yanar alev alev sönerken Solsun Bu kalp senin uğruna her gün ölsün Sensiz yaşamak ne ki zaten *** Olsun Sever gönül bir şey de denmez Olsun Yanar alev alev sönerken Solsun Bu kalp senin uğruna her gün ölsün Sensiz yaşamak ne ki zaten *** Olsun Sever gönül, bir şey de denmez Olsun Yanar alev alev sönerken Solsun Bu kalp senin uğruna her gün ölsün Sensiz yaşamak ne ki zaten *** Olsun Sever gönül, bir şey de denmez Olsun Yanar alev alev sönerken Solsun Bu kalp senin uğruna her gün ölsün Sensiz yaşamak ne ki zaten