Vay Halimize (Boral Kibil Remix) Şarkı Sözleri
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Gökhan Türkmen
Vay Halimize (Boral Kibil Remix)
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Bu şehir atar, yatar, sarar, kanar,
Kaçar, kalır, kusar, sensizken bir anda
Sürükler durmaz, akar, suya, dalıp çıkar ve ters döner, bir anda
Taşını bozar, kıyar, döver, karar, her şey senden bekler, son anda
Birer birer, yapar bozar, alır kaçar, satar, sensizken bir anda
***
Vay vay vay vay vay halimize
Vay vay vay vay vay halimize
Vay vay vay vay vay halimize
Vay vay vay vay vay halimize
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Vay vay vay vay vay halimize
Vay vay vay vay vay halimize
Vay vay vay vay vay halimize
Vay vay vay vay vay halimize