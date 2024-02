Gökhan Türkmen

Ah bu ekin bizde hiç tutmaz mı? Gözlerin yaşı nadasta kurumaz mı? Bir babam ki yaprak yaprak dökülen Dalların eğilir de kendini vurmaz mı? *** Dokunsam sana sen gibi kokar mıyım? Günaha senin gibi bakar mıyım? Sonbahar tane tane dökülür Senin gibi sağlam ayağa kalkar mıyım? *** Ah babam, can babam Bu dert bizde yok babam Bize değen seni yakar Seni yakan bizde söner *** Ah babam, can babam Bu dert bizde yok babam Bize değen seni yakar Seni yakan bizde söner *** Dokunsam sana sen gibi kokar mıyım? Günaha senin gibi bakar mıyım? Sonbahar tane tane dökülür Senin gibi sağlam ayağa kalkar mıyım? *** Ah babam, can babam Bu dert bizde yok babam Bize değen seni yakar Seni yakan bizde söner *** Ah babam, can babam Bu dert bizde yok babam Bize değen seni yakar Seni yakan bizde söner *** Bize değen seni yakar Boynunu bükme babam