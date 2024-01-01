Gökhan Türkmen

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Koydular bir yola bizi, nereye diye soran yok
Sattılar bir pula bizi, kime diye soran yok
Gömdüler mezara bizi, üzerimize çiçek eken yok
Örttüler üstümüzü, aman gözükmesin gökyüzü, bilen yok
Her şeyin başı ben miyim?
Ya da ben bu olayda neredeyim?
Hadi açıkla ya da konuşma
Yar mıyım yoksa ser miyim?
Hadi ordan ben bunu yer miyim?
Hadi fısılda, bana dokunma
Her şeyin başı ben miyim?
Ya da ben bu olayda neredeyim?
Hadi açıkla ya da konuşma
Yar mıyım yoksa ser miyim?
Hadi ordan ben bunu yer miyim?
Hadi fısılda, bana dokunma
Kırk yıl yaşa, oh
Kırk yıl yaşa, oh
Kırk yıl yaşa
Koydular bir yola bizi, nereye diye soran yok (yok, yok, yok)
Sattılar bir pula bizi, kime diye soran yok (yok, yok)
Gömdüler mezara bizi, üzerimize çiçek eken yok (eken yok)
Örttüler üstümüzü, aman gözükmesin gökyüzü, bilen yok (bilen yok)
Her şeyin başı ben miyim?
Ya da ben bu olayda neredeyim?
Hadi açıkla ya da konuşma
Yar mıyım yoksa ser miyim?
Hadi ordan ben bunu yer miyim?
Hadi fısılda, bana dokunma
Her şeyin başı ben miyim?
Ya da ben bu olayda neredeyim?
Hadi açıkla ya da konuşma
Yar mıyım yoksa ser miyim?
Hadi ordan ben bunu yer miyim?
Hadi fısılda, bana dokunma
Kırk yıl yaşa, oh
Kırk yıl yaşa, oh
Kırk yıl yaşa
-
Bu şehir atar, yatar, sarar, kanar,
Kaçar, kalır, kusar, sensizken bir anda
Sürükler durmaz, akar, suya, dalıp çıkar ve ters döner, bir anda
Taşını bozar, kıyar, döver, karar, her şey senden bekler, son anda
Birer birer, yapar bozar, alır kaçar, satar, sensizken bir anda
***
Vay vay vay vay vay halimize
Vay vay vay vay vay halimize
Vay vay vay vay vay halimize
Vay vay vay vay vay halimize
***
Vay vay vay vay vay halimize
Vay vay vay vay vay halimize
Vay vay vay vay vay halimize
Vay vay vay vay vay halimize
-
Beni sana bağlayan tek söz seviyorum demen
onca laftan sonra bitti diyip çekip gitmem
derdin efendisi olmuş kalbim bu senin hediyen
biri kalır diğeri gidermiş o biri benmişim meğer
aşk seni bana yazmışsa niye bu ceza bu can yasta
***
gitme bitmesin diye bütün gece ağladım
hayır olmaz böyle biteceğine inanmadım
gidersen kalan hayalinle ben ne yaparım
sensiz olmaz böyle gideceğine inanmadım
***
gitme bitmesin diye bütün gece ağladım
hayır olmaz böyle biteceğine inanmadım
gidersen kalan hayalinle ben ne yaparım
olmaz olmaz böyle gideceğine inanmadım
***
aşk seni bana yazmışsa niye bu ceza bu can yasta
gitme bitmesin diye bütün gece ağladım
hayır olmaz böyle biteceğine inanmadım
gidersen kalan hayalinle ben ne yaparım
olmaz olmaz böyle gideceğine inanmadım
***
gitme bitmesin diye bütün gece ağladım
hayır olmaz böyle biteceğine inanmadım
gidersen kalan hayalinle ben ne yaparım
olmaz olmaz böyle gideceğine inanmadım
-
Benim yüzümden mi bu hallere düştük
Aşk olsun
Senin yüzünden ben bu hallere düştüm
Yazıklar olsun
***
Kalbim durdu seni gördüğüm zaman
Aklım gitti başımdan aman aman
***
Kalbim durdu seni gördüğüm zaman
Aklım gitti başımdan aman aman
***
Bu yüzden olabilir, sevebilir sırf bu yüzden
Bu yüzden gelebilir, olabilir sırf bu yüzden
Benimle olabilir, kalabilir, sırf bu yüzden
Bu yüzden olabilir aşk, olabilir sırf bu yüzden
***
Benim yüzümden mi bu hallere düştük
Aşk olsun
Senin yüzünden ben bu hallere düştüm
Yazıklar olsun
***
Kalbim durdu seni gördüğüm zaman
Aklım gitti başımdan aman aman
***
Kalbim durdu seni gördüğüm zaman
Aklım gitti başımdan aman aman
***
Bu yüzden olabilir, sevebilir sırf bu yüzden
Bu yüzden gelebilir, olabilir sırf bu yüzden
Benimle olabilir, kalabilir, sırf bu yüzden
Bu yüzden olabilir aşk, olabilir sırf bu yüzden
-
Köşedeki çiçekçi seni sordu bu sabah
Burada yok dedim selam söyledi tazeymiş gülleri
Yokluğun gibi...
***
Yürüdüm biraz seni düşledim, umudumu senle süsledim
Ne dar sokaklar ne boş duraklar seni unutmama yardım etti
***
Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi?
Ne sanıyorsun...
Bazen bir kaldırım taşı, bazen bir sokak çalgıcısı
Yani sen İstanbul'sun...
***
Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi?
Ne sanıyorsun...
Bazen Kanlıca sahili, bazen yalnız Kız Kulesi
Yani sen İstanbul'sun...
-
Ellerini yormadan
İçine dokunmadan
Seyrettim her şeyi
Sendeki bedenleri
***
Yüreğime aldırmadan
Tenleri solumadan
Terk ettim her şeyi
Bendeki bedenleri
***
Buna kapıldım korktum sanma
Nasıl unutulur bir anda
Bu aşk sınır bilmezdi oysa
***
Yoluna taş koydum ellerin olma diye
Yoluna taş koydum yokuşa sürme diye
-
Şimdi çatı katında inziva vakti
Nerede aranacak haklının hakkı?
Dinlemeliydim vaktinde aklı
Seni unutmaya çalışmak da varmış
***
...maalesef
***
Bana bıraktıklarınla teselli avında
Demek ki elleri boş dönmek de varmış
Bugünleri görmek de varmış
***
Yarın hatırımı sorsan ne olur?
Bugün hevesimi kırdın bir kere!
Gitme! dememle kalsan ne olur?
Gönlün çoktan yola çıkmış bir kere!