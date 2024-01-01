Gökhan Türkmen

-
Koydular bir yola bizi, nereye diye soran yok
Sattılar bir pula bizi, kime diye soran yok
Gömdüler mezara bizi, üzerimize çiçek eken yok
Örttüler üstümüzü, aman gözükmesin gökyüzü, bilen yok
Her şeyin başı ben miyim?
Ya da ben bu olayda neredeyim?
Hadi açıkla ya da konuşma
Yar mıyım yoksa ser miyim?
Hadi ordan ben bunu yer miyim?
Hadi fısılda, bana dokunma
Her şeyin başı ben miyim?
Ya da ben bu olayda neredeyim?
Hadi açıkla ya da konuşma
Yar mıyım yoksa ser miyim?
Hadi ordan ben bunu yer miyim?
Hadi fısılda, bana dokunma
Kırk yıl yaşa, oh
Kırk yıl yaşa, oh
Kırk yıl yaşa
Koydular bir yola bizi, nereye diye soran yok (yok, yok, yok)
Sattılar bir pula bizi, kime diye soran yok (yok, yok)
Gömdüler mezara bizi, üzerimize çiçek eken yok (eken yok)
Örttüler üstümüzü, aman gözükmesin gökyüzü, bilen yok (bilen yok)
Her şeyin başı ben miyim?
Ya da ben bu olayda neredeyim?
Hadi açıkla ya da konuşma
Yar mıyım yoksa ser miyim?
Hadi ordan ben bunu yer miyim?
Hadi fısılda, bana dokunma
Her şeyin başı ben miyim?
Ya da ben bu olayda neredeyim?
Hadi açıkla ya da konuşma
Yar mıyım yoksa ser miyim?
Hadi ordan ben bunu yer miyim?
Hadi fısılda, bana dokunma
Kırk yıl yaşa, oh
Kırk yıl yaşa, oh
Kırk yıl yaşa
-
Zamanla eskiyor her şey
Şimdi! Aylar sonra ışığın tükendi.
Bitik bir gaz lambası gibi
Yanıp sönüyorsun zihnimde
Dönüş yok! İzin yok!
***
Zor olmalı yokluğum, kendimi kandırmam
Bir o kadar kolay olmalı, insanız ayıbı yok!
Toz tutacak hevesin, geç kalmak ne demek öğreneceksin
Dönüş yok! İzin yok!
***
Ruhum aynada karşımda
Ne sebepsiz ne yan yana!
Uzaktasın diyor, çok uzak
Baştan sona hüsran…
Ne günahkar ne pişman
Her şey apaçık ortada
Ne tek ne tam; hep tedirgin
Hep hırsız!
-
Bir avuç su serpip tenine, içsem seni yudum, yudum
Kirpiğinin tek bir teline yine ve yeniden aşık olurum
Sana bıraktım oyuncaklarımı, dışarı attım hep susacaklarımı
Bir daha sevmem
***
Yalan, yalan, yalan, durmaz gider aklım sende kalan
Yalan, yalan, yalan, kimseye seni anlatamam
***
Dikilirken gözün önünde aksam sana oluk oluk
Yeşil bakan gözlerinde biz yine çocuk mu olduk?
Sana bıraktım oyuncaklarımı, dışarı attım hep susacaklarımı
Bir daha sevmem
***
Yalan, yalan, yalan, durmaz gider aklım sende kalan
Yalan, yalan, yalan, kimseye seni anlatamam
Yalan, yalan, yalan, durmaz gider aklım sende kalan
Yalan, yalan, yalan, kimseye seni anlatamam
***
Şimdi senden uzakta durmak mı gerekir?
Adımlarım kaldırımda birikir
Güneş yakan saçlarına bakıp, kurak kalbimde sesini işitir
***
Şimdi senden uzakta durmak mı gerekir?
Adımlarım kaldırımda birikir
Güneş yakan saçlarına bakıp, kurak kalbimde sesini işitir
-
Denizin ortasında kalabilirdim
Mavisini yüzünden çalabilirdim
Durmadan sana karışır dağılırdım
Yaptım öyle güzel yaptım ki
***
Şikayetim mi var sanıyorsun
Aşık olmak mı sanıyorsun
Ne olduğunu bulabiliyor musun
***
Ben bulamadım, öyle güzel ki
Işığın üstüne senin karanlığın mı
Avucumun içine senin kokun mu
Hücrelerin böyle bir adama mı
Korkuların sevdama mı yakışır
-
Başka bir hikâye var gözlerimizde
Yarım kalmış hep defterlerimizde
Yüzünü görmekten hiç mi hiç bıkmamıştım
Bi' el verdin, şimdi o el tam yüreğimde
N'olur, n'olur o gözlerin hiç kısılmasın
Bir bakmışsın yanı başındayım
Delirmiş olsam da ben sende saklıyım
O zamandayım, şimdideyim, sendeyim
Yastığıma terin düşmüş, bi' damlası durur
Başımı her koyuşumda kana karışır
Aşktır, kimse bilmez, kimse bilmez, bilmesi de gerekmez
İğne atsan yere düşer, bu kalp temiz
Yastığıma terin düşmüş, bi' damlası durur
Başımı her koyuşumda sana karışır
Aşktır, kimse bilmez, kimse bilmez, bilmesi de gerekmez
İğne atsan yere düşer, bu kalp temiz
Başka bir hikâye var gözlerimizde
Yarım kalmış hep defterlerimizde
Yüzünü görmekten hiç mi hiç bıkmamıştım
Bi' el verdin, şimdi o el tam yüreğimde
N'olur, n'olur o gözlerin hiç kısılmasın
Bir bakmışsın yanı başındayım
Delirmiş olsam da ben sende saklıyım
O zamandayım, şimdideyim, sendeyim
Yastığıma terin düşmüş, bi' damlası durur
Başımı her koyuşumda kana karışır
Aşktır, kimse bilmez, kimse bilmez, bilmesi de gerekmez
İğne atsan yere düşer, bu kalp temiz
Yastığıma terin düşmüş, bi' damlası durur
Başımı her koyuşumda sana karışır
Aşktır, kimse bilmez, kimse bilmez, bilmesi de gerekmez
İğne atsan yere düşer, bu kalp temiz
Yastığıma terin düşmüş, bi' damlası durur
Başımı her koyuşumda kana karışır
Aşktır, kimse bilmez, kimse bilmez, bilmesi de gerekmez
İğne atsam sana düşer, kalbin temiz
-
Susunca duyuyorum
Bu yüzden görüyorum
Anla
E anla
***
Kararsız kalıyorum
Bazen bozuk çalıyorum
Korkma
Korkma
***
Bazen saçmalıyorum
Boş boş konuşuyorum
Takma
Bakma
***
Yanıyorum, sönüyorum, seni özlüyorum
Cayır cayır hâlâ
Bi' sağa dönüyorum, bi' sola dönüyorum, seni yazıyorum
Satır satır hâlâ
***
Benim gibi hâlâ
Senin gibi hâlâ
Bizim gibi hâlâ
***
Susunca duyuyorum
Bu yüzden görüyorum
Anla
***
Kararsız kalıyorum
Bazen bozuk çalıyorum
Korkma
***
Bazen saçmalıyorum
Boş boş konuşuyorum
Takma
***
Yanıyorum, sönüyorum, seni özlüyorum
Cayır cayır hâlâ
Bi' sağa dönüyorum, bi' sola dönüyorum, seni yazıyorum
Satır satır hâlâ
***
Benim gibi hâlâ
Senin gibi hâlâ
Bizim gibi hâlâ
***
Yanıyorum, sönüyorum, seni özlüyorum
Cayır cayır hâlâ
Bi' sağa dönüyorum, bi' sola dönüyorum, seni yazıyorum
Satır satır hâlâ
***
Benim gibi hâlâ
Senin gibi hâlâ
Bizim gibi hâlâ
***
Azaldı nefeslerim
Daha çok sebeplerim
Dönülmez bi' yerdeyim
***
Anla
Korkma
Takma
Bakma
Sorma
-
Benim yüzümden mi bu hallere düştük
Aşk olsun
Senin yüzünden ben bu hallere düştüm
Yazıklar olsun
***
Kalbim durdu seni gördüğüm zaman
Aklım gitti başımdan aman aman
***
Kalbim durdu seni gördüğüm zaman
Aklım gitti başımdan aman aman
***
Bu yüzden olabilir, sevebilir sırf bu yüzden
Bu yüzden gelebilir, olabilir sırf bu yüzden
Benimle olabilir, kalabilir, sırf bu yüzden
Bu yüzden olabilir aşk, olabilir sırf bu yüzden
***
Benim yüzümden mi bu hallere düştük
Aşk olsun
Senin yüzünden ben bu hallere düştüm
Yazıklar olsun
***
Kalbim durdu seni gördüğüm zaman
Aklım gitti başımdan aman aman
***
Kalbim durdu seni gördüğüm zaman
Aklım gitti başımdan aman aman
***
Bu yüzden olabilir, sevebilir sırf bu yüzden
Bu yüzden gelebilir, olabilir sırf bu yüzden
Benimle olabilir, kalabilir, sırf bu yüzden
Bu yüzden olabilir aşk, olabilir sırf bu yüzden
-
Bu dünyada yerim yok ki göç etmeden öldüm, anlamadım
Aklın varsa bu sevdadan vazgeç dediler, bir gün aldırmadım
Eskiden olsa söylerdin bana aklından geçenleri
***
Kalbin boş mu diye sordu
Yerim doldu diye durdu
Dolmadı, olmadı, yerin dolmadı
***
Kalbin boş mu diye sordu
Yerin doldu diye durdu
Dolmadı, olmadı, yerin dolmadı
***
Bu dünyada yerim yok ki göç etmeden öldüm, anlamadım
Aklın varsa bu sevdadan vazgeç dediler, bir gün aldırmadım
Eskiden olsa söylerdin bana aklından geçenleri
***
Kalbin boş mu diye sordu
Yerim doldu diye durdu
Dolmadı, olmadı, yerin dolmadı
***
Kalbin boş mu diye sordu
Yerin doldu diye durdu
Dolmadı, olmadı, yerin dolmadı
***
Sen olanları ne sanıyorsun
Bir anda dolmaz, bunu sende biliyorsun
Olmadı, olmadı, yerin dolmadı
Dolmadı, sensiz olmadı, yerin dolmadı
-
Nasıl emek verdim, ben bilirim
Sen sadece sevilmenin kibirindeyken
Kaç gün uyumadım, kendime gelemedim
Sen umarsız hallerde gezinip dolaşıyorken
***
Bana kalan inandığın aşktan
Biraz hüzün, biraz öfke, biraz gözyaşı
***
Olsun
Sever gönül, bir şey de denmez
Olsun
Yanar alev alev sönerken
Solsun
Bu kalp senin uğruna her gün ölsün
Sensiz yaşamak ne ki zaten
***
Olsun
Sever gönül, bir şey de denmez
Olsun
Yanar alev alev sönerken
Solsun
Bu kalp senin uğruna her gün ölsün
Sensiz yaşamak ne ki zaten
***
Nasıl emek verdim, ben bilirim
Sen sadece sevilmenin kibirindeyken
Kaç gün uyumadım, kendime gelemedim
Sen umarsız hallerde gezinip dolaşıyorken
***
Bana kalan inandığın aşktan
Biraz hüzün, biraz öfke, biraz gözyaşı
***
Olsun
Sever gönül, bir şey de denmez
Olsun
Yanar alev alev sönerken
Solsun
Bu kalp senin uğruna her gün ölsün
Sensiz yaşamak ne ki zaten
***
Olsun
Sever gönül bir şey de denmez
Olsun
Yanar alev alev sönerken
Solsun
Bu kalp senin uğruna her gün ölsün
Sensiz yaşamak ne ki zaten
***
Olsun
Sever gönül, bir şey de denmez
Olsun
Yanar alev alev sönerken
Solsun
Bu kalp senin uğruna her gün ölsün
Sensiz yaşamak ne ki zaten
***
Olsun
Sever gönül, bir şey de denmez
Olsun
Yanar alev alev sönerken
Solsun
Bu kalp senin uğruna her gün ölsün
Sensiz yaşamak ne ki zaten
-
Bu şehir atar, yutar, sarar, kanar, kaçar, kalır, kusar sensizken bir anda
Sürükler, durmaz, akar, gider, suya dalıp çıkar, beter söner bir anda
Taşınıp bozar, kıyar, döver, karar, her şeyi senden bekler son anda
Birer birer yapar, bozar, alır, kaçar, satar sensizken bir anda
***
Vay, vay, vay, vay, vay hâlimize
Vay, vay, vay, vay, vay hâlimize
Vay, vay, vay, vay, vay hâlimize
Vay, vay, vay, vay, vay hâlimize
***
Vay, vay, vay, vay, vay hâlimize
Vay, vay, vay, vay, vay hâlimize
Vay, vay, vay, vay, vay hâlimize
***
Vay, vay, vay, vay, vay hâlimize
Vay, vay, vay, vay, vay hâlimize
Vay, vay, vay, vay, vay hâlimize
-
Koydular bir yola bizi, nereye diye soran yok
Sattılar bir pula bizi, kime diye soran yok
Gömdüler mezara bizi, üzerimize çiçek eken yok
Örttüler üstümüzü, aman gözükmesin gökyüzü, bilen yok
Her şeyin başı ben miyim?
Ya da ben bu olayda neredeyim?
Hadi açıkla ya da konuşma
Yar mıyım yoksa ser miyim?
Hadi ordan ben bunu yer miyim?
Hadi fısılda, bana dokunma
Her şeyin başı ben miyim?
Ya da ben bu olayda neredeyim?
Hadi açıkla ya da konuşma
Yar mıyım yoksa ser miyim?
Hadi ordan ben bunu yer miyim?
Hadi fısılda, bana dokunma
Kırk yıl yaşa, oh
Kırk yıl yaşa, oh
Kırk yıl yaşa
Koydular bir yola bizi, nereye diye soran yok (yok, yok, yok)
Sattılar bir pula bizi, kime diye soran yok (yok, yok)
Gömdüler mezara bizi, üzerimize çiçek eken yok (eken yok)
Örttüler üstümüzü, aman gözükmesin gökyüzü, bilen yok (bilen yok)
Her şeyin başı ben miyim?
Ya da ben bu olayda neredeyim?
Hadi açıkla ya da konuşma
Yar mıyım yoksa ser miyim?
Hadi ordan ben bunu yer miyim?
Hadi fısılda, bana dokunma
Her şeyin başı ben miyim?
Ya da ben bu olayda neredeyim?
Hadi açıkla ya da konuşma
Yar mıyım yoksa ser miyim?
Hadi ordan ben bunu yer miyim?
Hadi fısılda, bana dokunma
Kırk yıl yaşa, oh
Kırk yıl yaşa, oh
Kırk yıl yaşa