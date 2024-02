Gökhan Türkmen

Bir gece bitti düşüm aniden Aniden sahiden bir sahilden Bir gece daha bitti ömrümden Ömrümden gönlümden her günümden Sen miydin ben artık yokum diyen Der miydim böylesini hiç sen Sevmiştin hani çok da mutluydun Umutluydun hani sen bu sevgiden Sevgini bir başka sanırdım Sanırdım sarıldım yanıldım Bu rüya hiç bitmez sanırdım Sanırdım yanıldım kırıldım Yalanmış tüm gerçek bildiğim Bir damlaymış dünyalar dediğin Denizler götürse gözyaşımı Anlar mı sevgilim dediğin Durunca dünya durunca Hayat durunca anlar durunca Ve ben bir karınca Sevdim kararınca Düştüm rüyalardan düşler kararınca Ah bendim bebeğin Hani essiz çiçeğin Şimdi yalnızlığımda nerelere gideyim Ah bendim bebeğin Hani essiz çiçeğin Şimdi yalnızlığımda nerelere gideyim Sorunca kader sorunca Dostum sorunca kendime sorunca Ve canım ben bir yonca Ama öldüm solunca Bile bile yüreğin yaprağımı yolunca Ah bendim her şeyin Hani sonsuz emelin Şimdi yalnızlığınla nerelere gideyim Ah bendim her şeyin Hani sonsuz emelin Şimdi yalnızlığınla nerelere gideyim Kaç kez geçmiştim senin için canımdan Gözümü kırpmazdım kan gitse yanımdan Ve kimler gitmişti Ah neler yanımdan, sen hep yanımdaydın Daha başlamadan Ah sendin dünyalar Ne gökler ne diyarlar Şimdi yokluğunda büyüyor yalnızlıklar Ah sendin dünyalar Ne gökler ne diyarlar Şimdi yokluğunda büyüyor yalnızlıklar Şimdi yokluğunda büyüyor yalnızlıklar Şimdi yokluğunda büyüyor yalnızlıklar Bir gece bitti düşüm aniden