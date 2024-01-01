Gökhan Türkmen

Yüreğim Kaç kere sustum aşkı güz yapanlara Varamadım sual edip derdi soranlara Bin dert yükledim aşikar duvarlara Ağlayamadım sevdayı oyun sananlara *** Nefesimde yaşattım ismini inadına Hissetmeden yalandan haykıranlara Rengini göremedim son bakışlarda Kokuna sarıldı gitti şimdi rüzgarlarda *** Bile bile yandı yüreğim Yana yana söndü yüreğim Benim sonum sende bilirim Unutamadım seni *** Bile bile yandı yüreğim Yana yana söndü yüreğim Benim sonum sende bilirim Unutamadım seni *** Nefesimde yaşattım ismini inadına Hissetmeden yalandan haykıranlara Rengini göremedim son bakışlarda Kokuna sarıldı gitti şimdi rüzgarlarda *** Bile bile yandı yüreğim Yana yana söndü yüreğim Benim sonum sende bilirim Unutamadım seni *** Bile bile yandı yüreğim Yana yana söndü yüreğim Benim sonum sende bilirim Unutamadım seni

Bir Öykü Al bu sana ilk olmuşken Ne acı ki son şarkım bu Çok mu kolaydı yoksa zor mu Bu sisli aşk, bu tutku *** Oldu Hani olmazdı? Sondu Sende gitmek yoktu Doldu süre, bize bu bile çoktu Bir hayaldi Yok oldu *** Sus doğru yalan ne fark eder Bak bir aşk başlamadan böyle biter, Kime Kime kalır aşk? *** Ver geri seni sevdiğimi Bakma git, daha ne söylemeli Yoksun artık bende ne acı, bitti *** Yitti, yetti o günler, bana yetti Çok, çok da mutlu etti Birdi, bende yerin ah Tekti Bir çocuk bende tükendi! *** "Yeter" demek yetmez ki bazen! Ah içimde bir öykü ağıtlarla biter Güler yüzüme taptığım bir "sen" Ah içimdeki türkü dudaktan kalbe düşer. *** Düşer de hani bir gün olur da, Azrail bana güler Bir yerde hani bir gün olur da, Azrail bana güler

Biraz Ayrılık Sana güneş hep arkandan vurmuş gölgen hep önde geceler zaten kara yüzünü görmek güneşe bakmak gibi zaten ne zaman istesem sen yakıyorsun *** Elin hep dudağında durmuş sessiz bir ifade geceler hep suskun aynaya bakmak gibi senle konuşmak ne zaman dinlesem sen susuyorsun ne zaman dinlesem sen susuyorsun *** Yastığımda kalmış yüzün biraz ayrılık biraz hüzün say ne kadar zaman oldu dokun ellerin mi kör oldu bak bulamadım başka bir ten gözlerin yakar mı yeniden herkesi unutur da yüreğim seni saklar bir tanem..

Ayıp Ettin Sensiz olacağımı bile bile Bana kendini neden yâr ettin? Bırakıp gitmene Arkandan ağlayacağımı bile bile Neden yüzüme güldün? Sensiz olacağımı bile bile Bana kendini neden yâr ettin? Bırakıp gitmene Arkandan ağlayacağımı bile bile Neden yüzüme güldün? Çok şeyi kayıp Fazlasıyla ayıp ettin Her şeyi sayıp Bana saygısızlık ettin Çok şeyi kayıp Fazlasıyla ayıp ettin Her şeyi sayıp Bana saygısızlık ettin Beni kendine âşık Kendini de bu aşka tanık ettin Sonra da sensiz olamam sanıp Duvarları bana dost ettin Belki de haklıydın Sen sadece kendine saklıydın "Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de Duracaksın sandım Beni kendine âşık Kendini de bu aşka tanık ettin Sonra da sensiz olamam sanıp Duvarları bana dost ettin Belki de haklıydın Sen sadece kendine saklıydın "Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de Duracaksın sandım Çok şeyi kayıp Fazlasıyla ayıp ettin Her şeyi sayıp Bana saygısızlık ettin Çok şeyi kayıp Fazlasıyla ayıp ettin Her şeyi sayıp Bana saygısızlık ettin Beni kendine âşık Kendini de bu aşka tanık ettin Sonra da sensiz olamam sanıp Duvarları bana dost ettin Belki de haklıydın Sen sadece kendine saklıydın "Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de Duracaksın sandım Beni kendine âşık Kendini de bu aşka tanık ettin Sonra da sensiz olamam sanıp Duvarları bana dost ettin Belki de haklıydın Sen sadece kendine saklıydın "Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de Duracaksın sandım Beni kendine âşık Kendini de bu aşka tanık ettin Sonra da sensiz olamam sanıp Duvarları bana dost ettin Belki de haklıydın Sen sadece kendine saklıydın "Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de Duracaksın sandım Beni kendine âşık Kendini de bu aşka tanık ettin Sonra da sensiz olamam sanıp Duvarları bana dost ettin Belki de haklıydın Sen sadece kendine saklıydın "Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de Duracaksın sandım

Ağır Ağır Tamam mı bitti işte İçin rahat mı Bu muydu istediğin yar Bensiz hayat mı Kabullendim git artık Pişmansan gitme lütfen Sensiz de yaşansa da Söyleme istemem Bırak tutsun aşk yine Sımsıkı ellerinden Gideceksen de sus sen Ama susmayacağım ben Ağır ağır çözülür aşkın ayak izleri Dilin bağı çözülür Dökülür tüm cümleleri Ben tamamlarım yarım kalan geceleri Sen bunlara aldırma Ağır ağır çözülür aşkın ayak izleri Dilin bağı çözülür Dökülür tüm cümleleri Ben tamamlarım yarım kalan geceleri Sen bunlara aldırma, sen bunlara aldırma Tamam mı bitti işte İçin rahat mı Bu muydu istediğin yar Bensiz hayat mı Kabullendim git artık Pişmansan gitme lütfen Sensiz de yaşansa da Söyleme istemem Bırak tutsun aşk yine Sımsıkı ellerinden Gideceksen de sus sen Ama susmayacağım ben Ağır ağır çözülür aşkın ayak izleri Dilin bağı çözülür Dökülür tüm cümleleri Ben tamamlarım yarım kalan geceleri Sen bunlara aldırma Ağır ağır çözülür aşkın ayak izleri Dilin bağı çözülür Dökülür tüm cümleleri Ben tamamlarım yarım kalan geceleri Sen bunlara aldırma, sen bunlara aldırma

Körebe Yaşamadım mı sandın? Yapamaz mıyım sandın? Kara kutu bende İniş izni kulede Uçuk kaçık başka bir tene Ucu açık günlere Kafam rahat şimdi Sana göre kime ne Bana göre pek de haylaz Kafam iyi sanane Artık olmaz Sözümün de eriyim Bak ben de böyleyim Deli dolu biriyim İşte bu aşkı cambaz Kaçamadım mı sandın? Kaçamaz mıyım sandın? Kara kutu bende İniş izni gecede Açık saçık başka bir tene Yaptım inan her şeye İçim rahat şimdi Sana göre hadi be Bana göre pek de koymaz Kafam iyi sana ne Hain olma Sözümün de eriyim Bak ben de böyleyim Deli dolu biriyim İşte bu aşkı cambaz Ben de düştüm Pek rüküşüm Senle doğup nasıl da sensiz ölmüştüm Şimdi anla Bak zamanla doğduğun yer kül aslında Sana göre körebe Bana göre aşkı derya Ne kadar da acemi Ama şimdi Sözümün de eriyim Bak ben de böyleyim Deli dolu biriyim İşte bu aşkı komedi Sana göre körebe Bana göre aşkı derya Ne kadar da acemi Ama şimdi Sözümün de eriyim Bak ben de böyleyim Deli dolu biriyim İşte bu aşkı komedi Sana göre körebe Bana göre aşkı derya Ne kadar da acemi Ama şimdi Sözümün de eriyim Bak ben de böyleyim Deli dolu biriyim İşte bu aşkı komedi

Rüya Her adım anladım seni bana bağladı Adı mutluluktu ağladım Nerdesin bitmesin Buraya kadarmış sevgilim Elveda diyen sen misin *** Gitme dur sakın Acıyor içim sensiz Gitme sevgilim Mutlu olsan da bensiz *** Belki bende hata yaptım Seni sevdim tek biran pişman olmadan Çok düşündüm çok yalvardım Tanrım alma canımı Teniyle bir gün buluşmadan *** Belki şimdi belki asla Ya ölüm ya aşk istedim dudağından Uyuyorsam bırak lütfen Sen kal aşk ben giderim Buralardan sabah olmadan...

Tütün Bak yine sağ elim o kalemde Sol elim yırttığımı sandığın o resimde Sen yine, sonsuzum ben bu kez Yorgunum, dokunsam hayaline boğulurum *** Ellerim gizledi gerçeği Dışı tütün kokan o hasreti Bunca yıl yapamam, dur hayır Gururum bu aşkın tek serveti *** Kal, bu sözler dönmen için yazılmıyor Sanma ki hiç içim sızlamıyor Öldürmez ayrılık Oysaki pişmanlık öldürüyor *** Kal, bu sözler dönmen için yazılmıyor Sanma ki hiç içim sızlamıyor Öldürmez ayrılık Oysaki gerçekler öldürüyor *** Bak yine sağ elim o kalemde Sol elim yırttığımı sandığın o resimde Sen yine, sonsuzum ben bu kez Yorgunum, dokunsam hayaline boğulurum *** Ellerim gizledi gerçeği Dışı tütün kokan o hasreti Bunca yıl yapamam, dur hayır Gururum bu aşkın tek serveti *** Kal, bu sözler dönmen için yazılmıyor Sanma ki hiç içim sızlamıyor Öldürmez ayrılık Oysaki pişmanlık öldürüyor *** Kal, bu sözler dönmen için yazılmıyor Sanma ki hiç içim sızlamıyor Öldürmez ayrılık Oysaki gerçekler öldürüyor

Yaprak Dökümü Ah bu ekin bizde hiç tutmaz mı? Gözlerin yaşı nadasta kurumaz mı? Bir babam ki yaprak yaprak dökülen Dalların eğilir de kendini vurmaz mı? *** Dokunsam sana sen gibi kokar mıyım? Günaha senin gibi bakar mıyım? Sonbahar tane tane dökülür Senin gibi sağlam ayağa kalkar mıyım? *** Ah babam, can babam Bu dert bizde yok babam Bize değen seni yakar Seni yakan bizde söner *** Ah babam, can babam Bu dert bizde yok babam Bize değen seni yakar Seni yakan bizde söner *** Dokunsam sana sen gibi kokar mıyım? Günaha senin gibi bakar mıyım? Sonbahar tane tane dökülür Senin gibi sağlam ayağa kalkar mıyım? *** Ah babam, can babam Bu dert bizde yok babam Bize değen seni yakar Seni yakan bizde söner *** Ah babam, can babam Bu dert bizde yok babam Bize değen seni yakar Seni yakan bizde söner *** Bize değen seni yakar Boynunu bükme babam

Yas Hatıralar başucumda nöbet tutar Gece gündüz bekler beni Düşlerim var benim, hayallerim var Fikrim derya deniz, fikrim geri getirir seni Ne eserim ne yağarım Dururum mateme dilsiz, dağ gibi Dualarım var, duvarlarım var Yazarım, söylerim yana yana ismini Yarıda kaldı şarkılar aman Bu yaraya deva değil zaman Ateş düştüğü yeri yakan Bu düzeni bozuk dünya yalan Ötme bülbül, ötme Canla yazda, kışta Sen gülü terketme Şarkılar, şiirler, yasla Ötme bülbül, ötme E canla yazda, kışta Sen gülü terketme Şarkılar, şiirler, yasla Yarıda kaldı şarkılar aman Bu yaraya deva değil zaman Ateş düştüğü yeri yakan Bu düzeni bozuk dünya yalan Hatıralar başucumda nöbet tutar Gece gündüz bekler beni Düşlerim var benim, hayallerim var Fikrim derya deniz, fikrim geri getirir seni Ne eserim ne yağarım Dururum mateme dilsiz, dağ gibi Dualarım var, duvarlarım var Yazarım, söylerim yana yana ismini Yarıda kaldı şarkılar aman Bu yaraya deva değil zaman Ateş düştüğü yeri yakan Bu düzeni bozuk dünya yalan Ötme bülbül, ötme Canla yazda, kışta Sen gülü terketme Şarkılar, şiirler, yasla Ötme bülbül, ötme E canla yazda, kışta Sen gülü terketme Şarkılar, şiirler, yasla Yarıda kaldı şarkılar aman Bu yaraya deva değil zaman Ateş düştüğü yeri yakan Bu düzeni bozuk dünya yalan