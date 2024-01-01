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Ara Şarkı Sözleri

Gökhan Türkmen Ara şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Türkmen Ara şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ara sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Türkmen

Gökhan Türkmen

Ara

  • Yüreğim (Akustik)

  • Lazım

  • Susma

  • Yasa

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