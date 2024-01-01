Gökhan Türkmen

Kaç kere sustum aşkı güz yapanlara Varamadım sual edip derdi soranlara Bin dert yükledim aşikar duvarlara Ağlayamadım sevdayı oyun sananlara *** Nefesimde yaşattım ismini inadına Hissetmeden yalandan haykıranlara Rengini göremedim son bakışlarda Kokuna sarıldı gitti şimdi rüzgarlarda *** Bile bile yandı yüreğim Yana yana söndü yüreğim Benim sonum sende bilirim Unutamadım seni *** Bile bile yandı yüreğim Yana yana söndü yüreğim Benim sonum sende bilirim Unutamadım seni *** Nefesimde yaşattım ismini inadına Hissetmeden yalandan haykıranlara Rengini göremedim son bakışlarda Kokuna sarıldı gitti şimdi rüzgarlarda *** Bile bile yandı yüreğim Yana yana söndü yüreğim Benim sonum sende bilirim Unutamadım seni *** Bile bile yandı yüreğim Yana yana söndü yüreğim Benim sonum sende bilirim Unutamadım seni

Anladım gidiyorsun daha öncekiler gibi Hiç olmazsa son bir defa öp Bu kadar zor mu seni sevdim bir zamanlar demek Öyle zor ki yeniden sevmek *** Yalnızlık eski bir ezber Ayrılık alışkanlık Sensizlik bana dost bana eş Bu kadar mağrur olma inan sen olmasan bile Hayat devam eder doğar güneş *** Susma veda ederken Bıraz gül bir şey söyle giderken Gitme hemen gitme Kal, biraz dur daha erken *** Susma veda ederken Bıraz dur bir şey söyle giderken Gitme hemen gitme Kal, biraz dur daha erken *** Anladım gidiyorsun daha öncekiler gibi Hiç olmazsa son bir defa öp Bu kadar zor mu seni sevdim bir zamanlar demek Öyle zor ki yeniden sevmek *** Yalnızlık eski bir ezber Ayrılık alışkanlık Sensizlik bana dost bana eş Bu kadar mağrur olma inan sen olmasan bile Hayat devam eder doğar güneş *** Susma veda ederken Biraz gül bir şey söyle giderken Gitme hemen gitme Kal, biraz dur daha erken *** Susma veda ederken Biraz gül bir şey söyle giderken Gitme hemen gitme Kal, biraz dur daha erken *** Susma veda ederken Biraz gül bir şey söyle giderken Gitme hemen gitme Kal, biraz dur daha erken