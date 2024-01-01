Gökhan Türkmen

Boşuna hiç gezme Yokum artık o evde Notum bak şurda *** Sen uyurken geldi O da kalmış belli Sıçra burda *** Biraz ürkek mahçup Sanırım neden dedi Neden bana ? *** Kelimeler bitti Benden önce gitti Sevmiş oysaaaa *** İçine sinmediyse Boranlar dinmediyse Ele açana *** Seni kimse çok güzeldin Buna rağmen sevmediyse Yazık saana *** İki kişi tek yürekte Biri bile kalmadıysa İşte ayna, Kapı kapalı Düşeşe çıkar zar