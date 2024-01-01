Zar (feat. Serkan Ölçer Orkestrası) Şarkı Sözleri
Gökhan Türkmen Zar (feat. Serkan Ölçer Orkestrası) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Türkmen Zar (feat. Serkan Ölçer Orkestrası) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zar (feat. Serkan Ölçer Orkestrası) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Türkmen
Zar (feat. Serkan Ölçer Orkestrası)
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Boşuna hiç gezme
Yokum artık o evde
Notum bak şurda
***
Sen uyurken geldi
O da kalmış belli
Sıçra burda
***
Biraz ürkek mahçup
Sanırım neden dedi
Neden bana ?
***
Kelimeler bitti
Benden önce gitti
Sevmiş oysaaaa
***
İçine sinmediyse
Boranlar dinmediyse
Ele açana
***
Seni kimse çok güzeldin
Buna rağmen sevmediyse
Yazık saana
***
İki kişi tek yürekte
Biri bile kalmadıysa
İşte ayna, Kapı kapalı
Düşeşe çıkar zar