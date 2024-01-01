Gökhan Türkmen

T1 Şarkı Sözleri
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Boş bir el bana senden son kalan
Ah kalbim, ne haram bildin ne yalan
Böyleymiş demek aşk oyunu
Sonu hep aynı, seveyim ben huyunu
"Her şeyi unut gitsin" diyorsun
Unuttum bu sefer, yolun açık olsun
***
Şimdi ben kendime
Ne yalanlar söyleyip kandırsam?
Bugün bütün ayrılıklara
Kadehleri mi kaldırsam
***
Zilzurna içip bugün, kendimden geçip bugün
Her şeyi yakıp bugün bir başka olsam
Kalbim taş gibi olsa, gözlerim daha kuru
Hatta şur'da sızıp bir daha kalkmasam
***
Zilzurna içip bugün, kendimden geçip bugün
Her şeyi yakıp bugün bir başka olsam
Kalbim taş gibi olsa, gözlerim daha kuru
Hatta şur'da sızıp bir daha kalkmasam
***
Boş bir el bana senden son kalan
Ah kalbim, ne haram bildin ne yalan
Böyleymiş demek aşk oyunu
Sonu hep aynı, seveyim ben huyunu
"Her şeyi unut gitsin" diyorsun
Unuttum bu sefer, yolun açık olsun
***
Şimdi ben kendime
Ne yalanlar söyleyip kandırsam?
Bugün bütün ayrılıklara
Kadehleri mi kaldırsam?
***
Zilzurna içip bugün, kendimden geçip bugün
Her şeyi yakıp bugün bir başka olsam
Kalbim taş gibi olsa, gözlerim daha kuru
***
Hatta şur'da sızıp bir daha kalkmasam
Zilzurna içip bugün, kendimden geçip bugün
Her şeyi yakıp bugün bir başka olsam
Kalbim taş gibi olsa, gözlerim daha kuru
***
Hatta şur'da sızıp bir daha kalkmasam
Zilzurna içip bugün, kendimden geçip bugün
Her şeyi yakıp bugün bir başka olsam
Kalbim taş gibi olsa, gözlerim daha kuru
Hatta şur'da sızıp bir daha kalkmasam
***
Zilzurna içip bugün, kendimden geçip bugün
Her şeyi yakıp bugün bir başka olsam
Kalbim taş gibi olsa, gözlerim daha kuru
Hatta şur'da sızıp bir daha kalkmasam
-
Geceye sessizlik dolarken
Ben karanlık yudum yudum
Siyah beyaz sensiz içerken
*
içime yokluğun düşerken
Yalnızlığım Adım adım
Biraz daha yaklarken
*
Gittiğim her yerde artık sen varsın
Yüzün hep canlanır gözümün önünde
Sevgini alıp koynunda saklarken
-
Durma buralarda girme kanima
Acilarin bak burdalar giderken al yanina
Sakin dönme asla dönme unut ne varsa
Beni de unut dersem ne olur inanma
*
Sorma yikildim aiir aiir
Susmas deli gönlüm ismini çiilik çiiliia haykirir
Yalanci dünya acimasan da sonum olsanda
Korkmuyorum
Yalanci dünya canim alsanda ecel olsanda
Kaçmiyorum
*
Haydi çal deli sazim üzgünüm yaraliyim
Vur aikin bam teline senindir yasaklarim
-
Bu akiam da hüzünlendim
Gel anilara sürüklendim
Yol görünmez,giden gelmez
Ben yine sana düğümlendim
*
Ölüm bile değil çaresi yalnızız, ayrılı
Yalan değil bana öfkesi son yılların, son anıların (Aah)
*
Yandı kor gönül
Yanar, yanar sana daha bu çok yanar
Soldu güneşim
Duman akıp gider bu gençliyim (Aah)
-
Bir gün olsun gururunu yen
Gel her zaman hazırım sana ben
Geçmişteki günlerden kalan
Bu külleri yakıver bana sen
*
Tutuklanmış yüreğimde izin
Yatağımda hasretin var
Ellerin ah ellerimden uzak
Ne olursun yaramı bana sar
Güz gözlüm
*
Ben mi beklemedim ben mi özlemedim hasretin yanımda
şimdi sen dinle beni söz savunmanın yokluğun kanımda
-
İlk şarkıyı rüzgar söyledi ikincisini ben
Biri rüzgardan sana biri de benden
*
Tarif edilmez aşk ile benim bu duygum
Uymuyor hiç bir kelime sana bu duygum
*
Çare değilsin bana dert değilsin
Saplandın gölüme yâre değilsin
-
Dalıp giden gözlerim gölgelerde
Yakar gider umutlar sönmeden
Dar gelince bağları kopartmak sökmezse yerinden
O an şimdi yârin yok
Teslim olmam
*
Aşkın külleri ellerimde yolculuk rüzgara
Döne döne savurdum göklere
-
Yokluğun sonsuz bir karanlık..
Nerede yitirdik seninle bilemem..
Aşkın yollarında söz vermiştin bana!
Haykırsam duyar mısın?
Ararken sevgini
*
Ellerin ellerimi ararken yokluğunda
Bu gece gölgeler benimle kolkola
Kaybolan sevgimizi terk ettin sonsuza
Bu gece son defa bu gece son rüya
-
Ne hallere düşürdün seviyorken ben
Nazlarınla öldürdün kaçıyorken sen
*
Delirtirdik zamanı yoktur aşkın amanı
Olmaz artık devamı sende gördün yalan mı
*
Geç Allah acısın senin bu hallerine
Geç Allah acısın bitmeyen derdine
*
Bak benden ayrı olmadı
Hesapların tutmadı
Hiç bir inancın kalmadı
Şimdi siliyorsun sen
-
Karanlık basınca birden düştün aklıma
Sohbeti bahane yapıp vurdun kapıma
*
Hiç durma benden uzak
Kendini bana bırak
Gününü gün etmeye bak
Sen boiver gel
Dur deme bir an
Zaten heriey yalan
Tutuiup benimle sende yan
*
Olsun varsin böyle günahlar
Olsun varsın her seven bu derdi anlar
Olsun varsın engel değil yasaklar
Olsun varsın sevmenin affı var
-
Bugünde hep seni düşündüm
Sensin tek ümit tek çare yarına
Git gide acı verir bu yokluğun bana
Hasretin koynunda
*
Bir dönsen bir gelsen yanıma
Ah bir sönse bu özlem yangını
Saatler aşır gibi beklerken hep seni
Unutma sevgimi
*
Kördüğümler sarmış beni çıkmazdadır yolum
Ararım her an bir parçamsın sen
Bu ayrılık bitsin artık bak geceye döndüm
Gönlüme yalniz tek ilksin sen