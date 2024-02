Gökhan Türkmen

Boş bir el bana senden son kalan Ah kalbim, ne haram bildin ne yalan Böyleymiş demek aşk oyunu Sonu hep aynı, seveyim ben huyunu "Her şeyi unut gitsin" diyorsun Unuttum bu sefer, yolun açık olsun *** Şimdi ben kendime Ne yalanlar söyleyip kandırsam? Bugün bütün ayrılıklara Kadehleri mi kaldırsam *** Zilzurna içip bugün, kendimden geçip bugün Her şeyi yakıp bugün bir başka olsam Kalbim taş gibi olsa, gözlerim daha kuru Hatta şur'da sızıp bir daha kalkmasam *** Zilzurna içip bugün, kendimden geçip bugün Her şeyi yakıp bugün bir başka olsam Kalbim taş gibi olsa, gözlerim daha kuru Hatta şur'da sızıp bir daha kalkmasam *** Boş bir el bana senden son kalan Ah kalbim, ne haram bildin ne yalan Böyleymiş demek aşk oyunu Sonu hep aynı, seveyim ben huyunu "Her şeyi unut gitsin" diyorsun Unuttum bu sefer, yolun açık olsun *** Şimdi ben kendime Ne yalanlar söyleyip kandırsam? Bugün bütün ayrılıklara Kadehleri mi kaldırsam? *** Zilzurna içip bugün, kendimden geçip bugün Her şeyi yakıp bugün bir başka olsam Kalbim taş gibi olsa, gözlerim daha kuru *** Hatta şur'da sızıp bir daha kalkmasam Zilzurna içip bugün, kendimden geçip bugün Her şeyi yakıp bugün bir başka olsam Kalbim taş gibi olsa, gözlerim daha kuru *** Hatta şur'da sızıp bir daha kalkmasam Zilzurna içip bugün, kendimden geçip bugün Her şeyi yakıp bugün bir başka olsam Kalbim taş gibi olsa, gözlerim daha kuru Hatta şur'da sızıp bir daha kalkmasam *** Zilzurna içip bugün, kendimden geçip bugün Her şeyi yakıp bugün bir başka olsam Kalbim taş gibi olsa, gözlerim daha kuru Hatta şur'da sızıp bir daha kalkmasam