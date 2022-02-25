Rüzgar Şarkı Sözleri
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Ümitsizce aşığım
Uyusam uyansam
Geçse sabah
Çaresizce beklerim
Dünyanın gözyaşını akıttım
Ona
***
Rüzgâr! Okşa onun saçlarını benim yerime
Fısılda kulağına sevdiğimi
Rüzgâr! Dolaş onun etrafında, dön gel bana
Getir bıraktığı nefesi
***
Sırılsaklam aşığım
Sarılsak kucaklasak
Kurusam koynunda
Manasızca bağırıp sussak
Konuşmasak, duysak
Anlasak
***
Rüzgâr! Okşa onun saçlarını benim yerime
Fısılda kulağına sevdiğimi
Rüzgâr! Dolaş onun etrafında, dön gel bana
Getir bıraktığı nefesi
***
Tut kollarımdan
Kırık dallarımdan
Al sürükle götür beni yanına
***
Rüzgâr! Okşa onun saçlarını benim yerime
Fısılda kulağına sevdiğimi
Rüzgâr! Dolaş onun etrafında, dön gel bana
Getir bıraktığı nefesi
Getir bıraktığı nefesi