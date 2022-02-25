Ümitsizce aşığım Uyusam uyansam Geçse sabah Çaresizce beklerim Dünyanın gözyaşını akıttım Ona *** Rüzgâr! Okşa onun saçlarını benim yerime Fısılda kulağına sevdiğimi Rüzgâr! Dolaş onun etrafında, dön gel bana Getir bıraktığı nefesi *** Sırılsaklam aşığım Sarılsak kucaklasak Kurusam koynunda Manasızca bağırıp sussak Konuşmasak, duysak Anlasak *** Rüzgâr! Okşa onun saçlarını benim yerime Fısılda kulağına sevdiğimi Rüzgâr! Dolaş onun etrafında, dön gel bana Getir bıraktığı nefesi *** Tut kollarımdan Kırık dallarımdan Al sürükle götür beni yanına *** Rüzgâr! Okşa onun saçlarını benim yerime Fısılda kulağına sevdiğimi Rüzgâr! Dolaş onun etrafında, dön gel bana Getir bıraktığı nefesi Getir bıraktığı nefesi