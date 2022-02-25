Ne öfkesi var yüzümde Ne bir damla gözyaşı Zaman son zaman bitti Kader bu anı seçti *** Bir küçük bavul içinde Bir avuç çakıl taşı Eski güzel günlerin hatıraları Onlar bile ağır, bıraktım denize *** Gittiğimi biliyordun Bu andan çok daha önce Bittiğini biliyordun Ruhunun her zerresinde *** Bir sırrı dillendirmekten korkuyordun Ve ölesiye yalnızlıktan Son sözü seslendirmekten korkuyordun Ve ölesiye vedalardan *** Yok geçmişin anlamı Ve yarının sabahı Kabul ettim vedasını Aşk bitti *** O büyük boşluk içinde Bir yürek binbir sızı Mutluluğu kalmış elimde anahtarları Onlar bile ağır, bıraktım denize *** Gittiğimi biliyordun Bu andan çok daha önce Bittiğini biliyordun Ruhunun her zerresinde *** Bir sırrı dillendirmekten korkuyordun Ve ölesiye yalnızlıktan Son sözü seslendirmekten korkuyordun Ve ölesiye vedalardan *** Bir sırrı dillendirmekten korkuyordun Ve ölesiye yalnızlıktan Son sözü seslendirmekten korkuyordun Ve ölesiye vedalardan