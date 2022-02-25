Aşk Bitti Şarkı Sözleri
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Ne öfkesi var yüzümde
Ne bir damla gözyaşı
Zaman son zaman bitti
Kader bu anı seçti
***
Bir küçük bavul içinde
Bir avuç çakıl taşı
Eski güzel günlerin hatıraları
Onlar bile ağır, bıraktım denize
***
Gittiğimi biliyordun
Bu andan çok daha önce
Bittiğini biliyordun
Ruhunun her zerresinde
***
Bir sırrı dillendirmekten korkuyordun
Ve ölesiye yalnızlıktan
Son sözü seslendirmekten korkuyordun
Ve ölesiye vedalardan
***
Yok geçmişin anlamı
Ve yarının sabahı
Kabul ettim vedasını
Aşk bitti
***
O büyük boşluk içinde
Bir yürek binbir sızı
Mutluluğu kalmış elimde anahtarları
Onlar bile ağır, bıraktım denize
***
Gittiğimi biliyordun
Bu andan çok daha önce
Bittiğini biliyordun
Ruhunun her zerresinde
***
Bir sırrı dillendirmekten korkuyordun
Ve ölesiye yalnızlıktan
Son sözü seslendirmekten korkuyordun
Ve ölesiye vedalardan
***
Bir sırrı dillendirmekten korkuyordun
Ve ölesiye yalnızlıktan
Son sözü seslendirmekten korkuyordun
Ve ölesiye vedalardan