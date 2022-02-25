Beni terk ettin utancım silinsin hislerinden Nasılsa gelecek sabaha, bir baş ağrısıyla erkenden Biraz daha beklesin not defterim sıralı işler Bu gece dünyalı değilim, Uzak bana yalan gerçekler *** Sarhoşum, sarhoşsunuz Dönüyor başım çok hoşsunuz Unuttum, unuttunuz Neydi, neydi neden efkârımıza *** Leylayım, mecnunsunuz Dönüyor başım çok hoşsunuz Unuttum, unuttunuz Neydi, neydi neden efkârımıza *** Mutluyum mutlusunuz Hiç bitmesin sarhoşluğumuz Ne kadar samimiyiz Hiç korkusuz, tutuksuz *** Kaderi içtim bir kadehte Kederde dosttur bana dertte Bu gece dünyalı değilim, Uzak bana yalan gerçekler *** Sarhoşum, sarhoşsunuz Dönüyor başım çok hoşsunuz Unuttum, unuttunuz Neydi, neydi neden efkârımıza *** Leylayım, mecnunsunuz Dönüyor başım çok hoşsunuz Unuttum, unuttunuz Neydi, neydi neden efkârımıza