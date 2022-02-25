Sarhoş Şarkı Sözleri
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Beni terk ettin utancım silinsin hislerinden
Nasılsa gelecek sabaha, bir baş ağrısıyla erkenden
Biraz daha beklesin not defterim sıralı işler
Bu gece dünyalı değilim,
Uzak bana yalan gerçekler
***
Sarhoşum, sarhoşsunuz
Dönüyor başım çok hoşsunuz
Unuttum, unuttunuz
Neydi, neydi neden efkârımıza
***
Leylayım, mecnunsunuz
Dönüyor başım çok hoşsunuz
Unuttum, unuttunuz
Neydi, neydi neden efkârımıza
***
Mutluyum mutlusunuz
Hiç bitmesin sarhoşluğumuz
Ne kadar samimiyiz
Hiç korkusuz, tutuksuz
***
Kaderi içtim bir kadehte
Kederde dosttur bana dertte
Bu gece dünyalı değilim,
Uzak bana yalan gerçekler
***
Sarhoşum, sarhoşsunuz
Dönüyor başım çok hoşsunuz
Unuttum, unuttunuz
Neydi, neydi neden efkârımıza
***
Leylayım, mecnunsunuz
Dönüyor başım çok hoşsunuz
Unuttum, unuttunuz
Neydi, neydi neden efkârımıza