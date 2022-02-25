-
Ölürsem yalnızlıktan
Ve senin kötü kalbinden
Fikrimin dikenlerinden
Batıyorsun, hala derinden
***
Acıyor, acıyor, acıyor
Her yolu denedim, bitmiyor
Kalbimin ortasına bıraktın aşkını, batıyor
***
Sakın gelme istemem
Çok korkuyorum senden
Bu muammalı halden
Çek çıkar elini kalbimden
***
Bin türlü ihtimali düşünüyorum
Aklına gelmiyor muyum bilemiyorum
***
Acıyor, acıyor, acıyor
Her yolu denedim, bitmiyor
Kalbimin ortasına bıraktın aşkını, batıyor
-
Gemilerini kaldırmış gidiyor hayat
Ve ben sahildeyim
Kaçırmış olma telaşı içindeyim
Çağırıyor uzaklar ısrarla
Neden seninleyim
Bağlanmış olma korkusu içindeyim
***
Gidemiyorum, kalamıyorum
Baş edemiyorum
Teslim olamıyorum
***
Yüzün gökyüzünde, bakamıyorum
Havada nefesin var, boğuluyorum
Ben sana bağlarımı çözemiyorum
Başka bir dünya yok, gidemiyorum…
***
Varlığın yanına hapsediyor beni sana
Olduğun yere
Ben sende kaybolmuşum hissindeyim
Yüzdüğümüz deniz ne güzeldi bir zamanlar
Gel gör ki şimdi yoruyor dalgalar
***
Gidemiyorum, kalamıyorum
Baş edemiyorum
Teslim olamıyorum
***
Yüzün gökyüzünde, bakamıyorum
Havada nefesin var, boğuluyorum
Ben sana bağlarımı çözemiyorum
Başka bir dünya yok, gidemiyorum…
-
Bende bir aşk var, onu hep yanlış kalplere bıraktım
Bende bir aşk var, onu soğuk yataklarda harcadım
Tutup dileğimi neden köksüz ağaçlara adadım
Bende bir aşk var, onu hep kırık yelkenlere bağladım
***
Senin gökyüzünde benim yerim yoktu
Kuru dallarında kanatlarım kırılıp koptu
Senin toprağında benim evim yoktu
Kader aynı sondu, yazdığı son hikâye buydu
***
Yanlış yerde geziyor bu kuş
Bu yüzden yalnız uçuyor bu kuş
***
Beklediğim biri var, o sen değilsin yazık ki anladım
Bir yudum sevgin var, neden hep kötü rüyalarla uyandım
Bende bir kalp var, onu en ucuz romanlarda harcadım
Bende bir aşk var, onu hep yanlış kalplere bıraktım
-
Bazıları acı sever
Bazıları bela çeker
Bıçağın kestiği yeri
Yara izlerini sever
***
Bazıları sonları sevmez
Bazıları bağlanmak ister
Eski bir kasette kopmuş bandı
Yapıştırıp tekrar dinler
***
Ben sana nasıl uyduysam
Aşkın yalanmış, aşkın yalanmış
Kollarında uyumuşum
Hepsi rüyaymış, hepsi rüyaymış
***
Bazıları kurşun asker
Yakıp yıkıp esmek ister
Kara kanatları omzunda
Günahı içine çeker
***
Bazıları mazide gezer
Bazıları hasret, özler
Çoktan ölmüş, bitmiş aşkı
Mezardan çıkarıp öpmek ister
***
Ben sana nasıl uyduysam
Aşkın yalanmış, aşkın yalanmış
Kollarında uyumuşum
Hepsi rüyaymış, hepsi rüyaymış
***
Delisin, senin kadar ben de deliyim, deliyim
İpin ucuna sürüklersin beni, gelirim, gelirim
-
Neden kaçtın, neden, mesut olurduk belki
Korkuttum mu seni, benden ne zarar gelir ki
***
Seni seyir etmem, gezmem lazımdı
Bu yolun sonunu bulmam lazımdı
Seni tanımam, bilmem lazımdı
Bu hikâyeye bir son lazımdı
***
Öyle uzaktan uzaktan, hiç konuşmadan
Nasıl da bağladın beni
Hani bir geldin bir kayboldun
Esrarlı mağrurdun, aklıma sardım seni
***
Nedir sırrın, nesin, çekip bıraktın, sen kimsin
Toz ol, derdim bitsin, aklım aşkını yensin
***
Seni seyir etmem, gezmem lazımdı
Bu yolun sonunu bulmam lazımdı
Seni tanımam, bilmem lazımdı
Dudaklarıma bir veda lazımdı
-
Kokunu aldım geldim
Biliyordum buradaydın
Ben artık tesadüflere inanmıyordum
Çağırdığında geldim
Kalbinden seslendin
Ben artık hiçbir şeye şaşırmıyorum
***
Yabancı mısın sahi
Düşman mıyız sahi
7 yılı hafızandan sildin
Unuttun mu sahi
***
İnanmıyorum
Unuttun mu sahi
İnanmıyorum
Unuttun mu sahi…
***
Aklımı tuttum geldim
Ne kadar çok özlendin
Ben bir kez sevdiğimden
Kopamıyorum
***
Yasaklı mıyım sahi
Düşman mıyız sahi
Yedi kilidi kalbine vurdun
Açılmaz mı sahi
***
İnanmıyorum
Unuttun mu sahi
İnanmıyorum
Unuttun mu sahi…
***
Ben miyim sende gördüğün
Yüzünü yasak rüyalarda öptüğüm…
İnanmıyorum,
İnanmıyorum, unuttun mu sahi…
-
-
-
-