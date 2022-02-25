Arka Bahçemde Şarkı Sözleri
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Aşkın tomurcukları açtı arka bahçemde
Şen kahkahaları yükseldi sırça köşkümde
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Ben sana gel demedikçe dur bekle
Zamanı var bu heyecan büyüsün iyice
Büyüsün iyice, büyüsün iyice
***
Seher vakti bir telaş var,
Arka bahçemde
Misafire hazırlık var,
Sırça köşkümde
***
Ben sana gel demedikçe dur bekle
Zamanı var bu heyecan büyüsün iyice
Büyüsün iyice, büyüsün iyice
***
Seher vakti bir telaş var,
Arka bahçemde
Misafire hazırlık var,
Sırça köşkümde
Arka bahçemde