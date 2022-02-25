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Göksel Arka Bahçemde Arka Bahçemde Aşkın tomurcukları açtı arka bahçemde Şen kahkahaları yükseldi sırça köşkümde *** Ben sana gel demedikçe dur bekle Zamanı var bu heyecan büyüsün iyice Büyüsün iyice, büyüsün iyice *** Seher vakti bir telaş var, Arka bahçemde Misafire hazırlık var, Sırça köşkümde *** Ben sana gel demedikçe dur bekle Zamanı var bu heyecan büyüsün iyice Büyüsün iyice, büyüsün iyice *** Seher vakti bir telaş var, Arka bahçemde Misafire hazırlık var, Sırça köşkümde Arka bahçemde Tüm Şarkıları