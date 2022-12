Halamın kızı Zehra dostlar başına Bize sık sık gelir gece yatısına (Zehra) Bir geçerken uğramıştı tam onsekiz ay oldu O gün bu gün bizde kalıyor Zehra (Zehra) ** Zehra seni çok seviyorum Bir türlü sana git diyemiyorum Ama artık anla be Zehra ** Zehra seni çok seviyoruz Bir türlü sana git diyemiyoruz Ama artık anla be Zehra ** Bak işte sulandı gözlerin yine dolu dolu Bak işte bu haliyle beni ediyor deli deli Bak işte sulandı gözlerin yine dolu dolu Bak işte bu haliyle beni ediyor deli deli ** Kulun olayım kölen olayım Hemen darılma hala kızı Zehra Kulun olayım kölen olayım Kes ağlamayı hala kızı Zehra ** Çayına biber koydum Çorbasına reçel kattım Hapşırık tozu serptim hırkasına (Zehra) ** Yatağına fare koydum Dolabına kurbağa Ama yine bana mısın demedi Zehra (Zehra) ** Zehra seni çok seviyorum Bir türlü sana git diyemiyorum Ama artık anla be Zehra ** Zehra seni çok seviyoruz Bir türlü sana git diyemiyoruz Ama artık anla be Zehra ** Bak işte sulandı gözlerin yine dolu dolu Bak işte bu haliyle beni ediyor deli deli Bak işte sulandı gözlerin yine dolu dolu Bak işte bu haliyle beni ediyor deli deli ** Kulun olayım kölen olayım Hemen darılma hala kızı Zehra Kulun olayım kölen olayım Kes ağlamayı hala kızı Zehra ** Yatağımı al, yorganımı al Makasımı, tarağımı, kederimi al Terliğimi al, bardağımı al Havlumu, tabağımı, çatalımı al ** Bir şu köhne evimin tapusu var Ne hacet Zehra onu da al Bir şu köhne evimin tapusu var Ne hacet Zehra onu da al

Tanrı bütün kullara rızkını dağıtırken Kimi sırtüstü yatar, kimi boşta gezerken Kul Ahmet erken kalkar, haydi ya nasip derdi Kimseler anlamazdı, ya nasip ne demekti ** O mahallede herkes gömlek giyerdi Bizim Kul Ahmet bir gün bir ceket diktirdi, diktirir ya ** Mahalleye dert oldu Kul Ahmet'in ceketi Kul Ahmet erken kalkar, haydi ya nasip derdi Kimseler anlamazdı, ya nasip ne demekti Herkes gömlek giyerken, Ahmet ceket giyerdi Konu komşuya dert oldu Kul Ahmet'in ceketi ** Kul Ahmet erken kalkar, haydi ya nasip derdi Kimseler anlamazdı, ya nasip ne demekti Herkes gömlek giyerken, Ahmet ceket giyerdi Konu komşuya dert oldu, Kul Ahmet'in ceketi ** Mahalleli kahvede muhabbet peşindeyken Leylekler lak lak edip, peynir gemisi yüklerken Kul Ahmet erken yatar, sabaha ya kısmet derdi Kimseler anlamazdı, ya kısmet ne demekti ** Herkes gömlek giye dursun Bizim Kul Ahmet ceketini bir de astarla kaplatıverdi, kaplatır ya ** Mahalleye dert oldu Kul Ahmet'in ceketi Kul Ahmet erken yatar, sabaha ya kısmet derdi Kimseler anlamazdı, ya kısmet ne demekti Herkes gömlek giyerken Ahmet ceket giyerdi Konu komşuya dert oldu Kul Ahmet'in ceketi ** Kul Ahmet erken yatar, sabaha ya kısmet derdi Kimseler anlamazdı, ya kısmet ne demekti Herkes gömlek giyerken Ahmet ceket giyerdi Konu komşuya dert oldu Kul Ahmet'in ceketi ** Bir gün bir yoksul öldü, üzüldü mahalleli Ama bir kefen parası bulamadı mahalleli Kul Ahmet dedi yalan dünya, çıkardı ceketini Örttü garibin üstüne, kaldırdı cenazeyi ** Sonunda herkes anladı, ya nasip ya kısmeti Bizim Kul Ahmet birden bire oluverdi Ahmet Bey Ceket ise Ahmet Bey'in ceketi İbreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi Sonunda herkes anladı ya nasip ya kısmeti İbreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi Meğerse tüm keramet ceketteymiş be Ahmet Barış'a sorar isen sen bu yolda devam et ** Sonunda herkes anladı ya nasip ya kısmeti İbreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi Meğerse tüm keramet ceketteymiş be Ahmet Barış'a sorar isen sen bu yolda devam et ** Sonunda herkes anladı ya nasip ya kısmeti İbreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi Meğerse tüm keramet ceketteymiş be Ahmet Barış'a sorar isen sen bu yolda devam et ** Sonunda herkes anladı ya nasip ya kısmeti İbreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi Meğerse tüm keramet ceketteymiş be Ahmet Barış'a sorar isen sen bu yolda devam et