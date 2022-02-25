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Göksel Ben Fena Aşığım Ben Fena Aşığım Küllerimi başka bir hayata savur Bu bendeki kor ateşin karşılığı yoksa Utanırım sözlerimi unut, yok say Sende aynı yoksa unut *** Sende aynı yoksa unut Hiç değmediysem, yok say unut Beni de kurtar, yok say unut Yok say unut *** Ben fena aşığım, çok fena aşığım Batıyor dikeni göğsüme gülünün Koparırsan acırım Tüm Şarkıları