Ben Fena Aşığım Şarkı Sözleri
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Küllerimi başka bir hayata savur
Bu bendeki kor ateşin karşılığı yoksa
Utanırım sözlerimi unut, yok say
Sende aynı yoksa unut
***
Sende aynı yoksa unut
Hiç değmediysem, yok say unut
Beni de kurtar, yok say unut
Yok say unut
***
Ben fena aşığım, çok fena aşığım
Batıyor dikeni göğsüme gülünün
Koparırsan acırım