Küllerimi başka bir hayata savur Bu bendeki kor ateşin karşılığı yoksa Utanırım sözlerimi unut, yok say Sende aynı yoksa unut *** Sende aynı yoksa unut Hiç değmediysem, yok say unut Beni de kurtar, yok say unut Yok say unut *** Ben fena aşığım, çok fena aşığım Batıyor dikeni göğsüme gülünün Koparırsan acırım