Akşam üstü uğradım sahildeki kahveye Oturup arkadaşların yanına, Sıcak bir çay söyledim İnce belli bardakta *** Herkes bir şeyler anlattı Kimi sırrını paylaştı Sohbet koyuydu doğrusu Konuştukça azalıyor insanın derdi korkusu *** Ben de senden bahsettim Anlatırken fark ettim Senle başlar biterim Ben senden ibaretim Aşkından esaretim *** Bana seni hatırlatır bir şey bulurum Sağımı solumu şaşırıp unuturum Uzaklara dalıp dalıp senin olurum Sus olur pus olur bi’seni konuşurum *** Bi’ seni konuşurum, bi’ seni konuşurum, Hep seni konuşurum *** Sözlerim demli, gamlı, nihavent makamı Konuşurum yerli yersiz senin aşkını