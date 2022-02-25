Bi Seni Konuşurum Şarkı Sözleri
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Akşam üstü uğradım sahildeki kahveye
Oturup arkadaşların yanına,
Sıcak bir çay söyledim
İnce belli bardakta
***
Herkes bir şeyler anlattı
Kimi sırrını paylaştı
Sohbet koyuydu doğrusu
Konuştukça azalıyor insanın derdi korkusu
***
Ben de senden bahsettim
Anlatırken fark ettim
Senle başlar biterim
Ben senden ibaretim
Aşkından esaretim
***
Bana seni hatırlatır bir şey bulurum
Sağımı solumu şaşırıp unuturum
Uzaklara dalıp dalıp senin olurum
Sus olur pus olur bi’seni konuşurum
***
Bi’ seni konuşurum, bi’ seni konuşurum,
Hep seni konuşurum
***
Sözlerim demli, gamlı, nihavent makamı
Konuşurum yerli yersiz senin aşkını