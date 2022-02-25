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7/24 Dinle Körebe

Körebe Şarkı Sözleri

Göksel Körebe şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Göksel Körebe şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Körebe sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Göksel

Göksel

Körebe

  • Bir İhtimal

  • Depresyondayım

  • Günün Birinde

  • Hak Yerini Buldu

  • Körebe

  • Gülümse

  • Parıl Parıl

  • Uzatmalarda

  • Niyet

  • Kız Gibi

  • Bu Kadar

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