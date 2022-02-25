Çölde Bi’ Vaha Şarkı Sözleri
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Sinyali verdi çaktı selektör
Yandı bende o anda dedektör
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Aha, aha, aha çölde bi’ vaha
Derdine devayı buldu sanki leyla
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Kuşlar esiyor üstümüzden
Develerle gitsek bu çölden
Kuşlar esiyor üstümüzden
Aşkın yatağında gümüşten
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Nasıl bi’ bakıştı, nasıl bi’ yakıştı
Kalbimi çalışı bi’ başkaydı
O nasıl bakıştı, gözleri nakışlı
İçimde vuruşu bi başkaydı