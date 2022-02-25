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Göksel Çölde Bi’ Vaha Çölde Bi’ Vaha Sinyali verdi çaktı selektör Yandı bende o anda dedektör *** Aha, aha, aha çölde bi’ vaha Derdine devayı buldu sanki leyla *** Kuşlar esiyor üstümüzden Develerle gitsek bu çölden Kuşlar esiyor üstümüzden Aşkın yatağında gümüşten *** Nasıl bi’ bakıştı, nasıl bi’ yakıştı Kalbimi çalışı bi’ başkaydı O nasıl bakıştı, gözleri nakışlı İçimde vuruşu bi başkaydı Tüm Şarkıları