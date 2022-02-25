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7/24 Dinle Sen Orda Yoksun

Sen Orda Yoksun Şarkı Sözleri

Göksel Sen Orda Yoksun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Göksel Sen Orda Yoksun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sen Orda Yoksun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Göksel

Göksel

Sen Orda Yoksun

  • Denize Bıraksam

  • Sen Orda Yoksun

  • Açık Yara

  • Aşk Kahrolsun

  • Belki Adın...

  • Bin Parça

  • Bu Sabah

  • Isırgan

  • Kelepçe

  • Kolay Mı?

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