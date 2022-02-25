Sen Orda Yoksun Şarkı Sözleri
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Bugün yudum yudum içtim seni
Hatıralardan bir kadeh
Dilimde hiç eskimeyen bir şarkı gibi
Söyledim söyledim seni
Dönüyorum plaklar gibi sarhoş
***
Denize bıraksam kendimi
Kumlara uzatsam gölgeni
Havada umut ruhum firar
Güneşte kurutsam kalbimi
***
Denize bıraksam kendimi
Kumlara uzatsam gölgeni
Havada umut ruhum firar
Güneşte kurutsam kalbimi
***
Bugün adım adım gezdim seni
Hatıralardan bir yokuş
İçimde hiç eskimeyen bir resim gibi
Çok özledim özledim seni
O güldüğüm âşıklar gibi bir hoş
***
Denize bıraksam kendimi
Kumlara uzatsam gölgeni
Havada umut ruhum firar
Güneşte kurutsam kalbimi
***
Denize bıraksam kendimi
Kumlara uzatsam gölgeni
Havada umut ruhum firar
Güneşte kurutsam kalbimi
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Siyah beyaz bir adamdı
Hayalimdeki resim
Kadehimi fırlattım yüzüne
Kızgınım hiç gelmeyişine
Bilmeyişine hissetmeyişine
***
Sen orda yoksun
Çağırdığımda
Susuzluğumda açlığımda
Sen orda yoksun
***
Koşsam sarılsam
Tutunsam yoksun
Ruhumun kara boşluğunda
Sen orda yoksun
***
Ne anlamsız ne tuhaftı
Kendime söylediğim yalanlar
Olmayacak bir rüyaya inandım
Hırçınlığım imkansızlığına
Suskunluğuna uzaklığına
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