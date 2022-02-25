Depresyondayım Bugün evden çıkmadım, Telefona bakmadım, Çok yedim, çok ağladım, Arandım bir sigara daha. *** Saçlarımı taradım, Dudağımı boyadım, Giydim giydim çıkardım; Beğenmedim, güzel olmadım. *** Depresyondayım, Unutuldum, Aldatıldım. Sevgilimden ayrıldım, Çok yalnızım. *** Kimseye kızamadım, Kimseye küsemedim. Sonunda kendime küstüm, Sonunda hayata. *** Düşündüm banka soymayı, Uluorta soyunmayı, Hayatımdaki herkesi vurmayı Affedin, Depresyondayım. *** Depresyondayım, Unutuldum, Aldatıldım. Sevgilimden ayrıldım, Çok yalnızım.

Günün Birinde Bu devran hep böyle sürüp gitmez ki Sen de solacaksın günün birinde Aklına gelecek ayrılığımız Pişman olacaksın günün birinde *** Senin de saçına karlar yağacak Senin de gözüne yaşlar dolacak Elbette kalbini biri yakacak Beni anacaksın günün birinde *** Ne geri dönecek yolun olacak Ne de tutunacak dalın kalacak Korkarım pişmanlık sonun olacak Yalnız kalacaksın günün birinde *** Senin de saçına karlar yağacak Senin de gözüne yaşlar dolacak Elbette kalbini biri yakacak Beni anacaksın günün birinde

Bir İhtimal Beni terk edip gittiğinden beri Saymadım kaç gün geçti Ağlıyorum, özlüyorum Dön sevgilim bekliyorum Ağlıyorum, özlüyorum Dön artık seni bekliyorum *** Aşkımız eski bir film gibi Siyah-beyaz bazen renkli O kadın aynı ben gibi Ağlamaklı, kaybetmiş sevdiğini *** O adam aynı sen gibi Gururdan terk etti ve gitti Aşk şarabından içtim Bir hoş oldum kendimden geçtim Bilmiyorum aklındayım Bir ihtimal olur ya ben burdayım *** Ne romantik, ne tutkulu Aşkın yolu diken dolu Saadetin bedeli bu mu En başından belli mi en sonu *** Aşk şarabından içtim Bir hoş oldum kendimden geçtim Bilmiyorum aklındayım Bir ihtimal olur ya ben burdayım

Hak Yerini Buldu Sen gidersin peşinde gölgen olurum Hissetmezsin düşünde arzun olurum Seni unuttum ben Hak yerini buldu Yeni duruldum ben sana neler oldu *** Son gülen ben kaybeden sen Hak yerini buldu *** Ben unuttum ne varsa Sende bulduğum sıra Sende kolaysa arzun soluğum iyi bilirsin sen Ok hedefi vurdu Yolumu çizdim ben Sana olan oldu *** Son gülen ben kaybeden sen Hak yerini buldu *** Uykusuz gece sana gün bana doğuyor Dokundu acı dilim zehri sana akıyor Yeni uyandım ben Kış baharı buldu Bana tutuldun sen Aşk kapını vurdu *** Son gülen ben kaybeden sen Hak yerini buldu