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Göksel
Göksel
Romantik Müzik
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01
Eylülde Gel
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02
Dudaklarında Arzu
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03
Taş Bebek Ft. Teoman & Ferman
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04
Seninleyim
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05
Sabrettim
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