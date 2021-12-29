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Göksel

Romantik Müzik

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01

Eylülde Gel

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Dudaklarında Arzu

03

Taş Bebek Ft. Teoman & Ferman

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Seninleyim

05

Sabrettim

... KAPAT
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Albümler

Sen Orda Yoksun Göksel

Bende Bi Aşk Var Göksel

Mektubumu Buldun Mu Göksel

Ay'da Yürüdüm Göksel

Arka Bahçem Göksel

Söz Ver Göksel

Körebe Göksel

Hayal Rüya Gibi Göksel

Çalma Listeleri

Aşka Küsmüş

Aşka Küsmüş

Efsane Slow Şarkılar

Efsane Slow Şarkılar

Kadının Aşkı

Kadının Aşkı

Eve Dönüş Yolu

Eve Dönüş Yolu

Sabahın İlk Işıkları

Sabahın İlk Işıkları

Karlı Bir Sabah

Karlı Bir Sabah

Aşıklar Kulübü

Aşıklar Kulübü

Akşama Doğru

Akşama Doğru

2000'ler Türkçe Pop | Best of 2000'ler

2000'ler Türkçe Pop | Best of 2000'ler

Uzun Bir Yol

Uzun Bir Yol

Neşeli Sabahlar

Neşeli Sabahlar

2010'lar Türkçe Pop | Best of 2010'lar

2010'lar Türkçe Pop | Best of 2010'lar

Göksel

Göksel

Ayrılık Şarkıları

Ayrılık Şarkıları

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