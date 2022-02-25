Duruyor Dünya Ft. Hey! Douglas Şarkı Sözleri
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Göksel
Duruyor Dünya Ft. Hey! Douglas
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Aramız ceylan, kafamız leyla
Aramız ceylan, kafamız leyla
İnanma yalan, dönmüyor dünya,
Dönmüyor dünya, duruyor dünya
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Sevdamız haram, derdimiz derya
Sevdamız haram, derdimiz derya
Ne işimiz var bizim bu alemde,
Söz kuru dilde, saz kırık elde
***
Müptelayım ben derdime,
Derdim benimdir kime ne?
***
Alem döndükçe gelemem ben kendime
Kollarım yorgun, saramaz seni
Sallanır aklım, durdur beni,
Düşersem eğer dön bak içine