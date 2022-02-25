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Göksel Duruyor Dünya Ft. Hey! Douglas Duruyor Dünya Ft. Hey! Douglas Aramız ceylan, kafamız leyla Aramız ceylan, kafamız leyla İnanma yalan, dönmüyor dünya, Dönmüyor dünya, duruyor dünya *** Sevdamız haram, derdimiz derya Sevdamız haram, derdimiz derya Ne işimiz var bizim bu alemde, Söz kuru dilde, saz kırık elde *** Müptelayım ben derdime, Derdim benimdir kime ne? *** Alem döndükçe gelemem ben kendime Kollarım yorgun, saramaz seni Sallanır aklım, durdur beni, Düşersem eğer dön bak içine Tüm Şarkıları