Bu yol çıkmaz bu yol Gönül vazgeçmiyor Dur diyor içimde bir ses Peşinde diğer yarım *** Susmasan olmaz mı anlatsan bir kere Önümde kilitli kapılar anahtarları sende Gitmesen olmaz mı en azından bir gece İçimde bir kara orman yanıyor gittiğinde *** Aah gittiğinde, aah gittiğinde *** Bulanık sularında Takıldım ağlarına Yüz diyor içimde bir ses Yetmiyor kulaçlarım