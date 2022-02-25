Gittiginde Şarkı Sözleri
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Bu yol çıkmaz bu yol
Gönül vazgeçmiyor
Dur diyor içimde bir ses
Peşinde diğer yarım
***
Susmasan olmaz mı anlatsan bir kere
Önümde kilitli kapılar anahtarları sende
Gitmesen olmaz mı en azından bir gece
İçimde bir kara orman yanıyor gittiğinde
***
Aah gittiğinde, aah gittiğinde
***
Bulanık sularında
Takıldım ağlarına
Yüz diyor içimde bir ses
Yetmiyor kulaçlarım