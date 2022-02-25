Körebe Şarkı Sözleri
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Sen gidersin peşinde gölgen olurum
Hissetmezsin düşünde arzun olurum
Seni unuttum ben
Hak yerini buldu
Yeni duruldum ben sana neler oldu
***
Son gülen ben kaybeden sen
Hak yerini buldu
***
Ben unuttum ne varsa
Sende bulduğum sıra
Sende kolaysa arzun soluğum iyi bilirsin sen
Ok hedefi vurdu
Yolumu çizdim ben
Sana olan oldu
***
Son gülen ben kaybeden sen
Hak yerini buldu
***
Uykusuz gece sana gün bana doğuyor
Dokundu acı dilim zehri sana akıyor
Yeni uyandım ben
Kış baharı buldu
Bana tutuldun sen
Aşk kapını vurdu
***
Son gülen ben kaybeden sen
Hak yerini buldu
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Bugün evden çıkmadım,
Telefona bakmadım,
Çok yedim, çok ağladım,
Arandım bir sigara daha.
***
Saçlarımı taradım,
Dudağımı boyadım,
Giydim giydim çıkardım;
Beğenmedim, güzel olmadım.
***
Depresyondayım,
Unutuldum,
Aldatıldım.
Sevgilimden ayrıldım,
Çok yalnızım.
***
Kimseye kızamadım,
Kimseye küsemedim.
Sonunda kendime küstüm,
Sonunda hayata.
***
Düşündüm banka soymayı,
Uluorta soyunmayı,
Hayatımdaki herkesi vurmayı
Affedin,
Depresyondayım.
***
Depresyondayım,
Unutuldum,
Aldatıldım.
Sevgilimden ayrıldım,
Çok yalnızım.
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Bu devran hep böyle sürüp gitmez ki
Sen de solacaksın günün birinde
Aklına gelecek ayrılığımız
Pişman olacaksın günün birinde
***
Senin de saçına karlar yağacak
Senin de gözüne yaşlar dolacak
Elbette kalbini biri yakacak
Beni anacaksın günün birinde
***
Ne geri dönecek yolun olacak
Ne de tutunacak dalın kalacak
Korkarım pişmanlık sonun olacak
Yalnız kalacaksın günün birinde
***
Senin de saçına karlar yağacak
Senin de gözüne yaşlar dolacak
Elbette kalbini biri yakacak
Beni anacaksın günün birinde
-
Beni terk edip gittiğinden beri
Saymadım kaç gün geçti
Ağlıyorum, özlüyorum
Dön sevgilim bekliyorum
Ağlıyorum, özlüyorum
Dön artık seni bekliyorum
***
Aşkımız eski bir film gibi
Siyah-beyaz bazen renkli
O kadın aynı ben gibi
Ağlamaklı, kaybetmiş sevdiğini
***
O adam aynı sen gibi
Gururdan terk etti ve gitti
Aşk şarabından içtim
Bir hoş oldum kendimden geçtim
Bilmiyorum aklındayım
Bir ihtimal olur ya ben burdayım
***
Ne romantik, ne tutkulu
Aşkın yolu diken dolu
Saadetin bedeli bu mu
En başından belli mi en sonu
***
Aşk şarabından içtim
Bir hoş oldum kendimden geçtim
Bilmiyorum aklındayım
Bir ihtimal olur ya ben burdayım
-
dostlar üzmeyin beni
uzattım size tutun elimi
aklım arada bir olsa
gidip gelse de affedin beni
***
hayat böyle
biraz acı biraz sevinçle
olur böyle
biraz acı biraz sevinçle
***
körebe, körebe
yakala, ebele, sobele, körebe
***
bir gün uzakta durursam
hayat yolunda yaya kalırsam
n'olur unutmayın beni
uzattığımda tutun elimi
***
hayat böyle
biraz acı biraz sevinçle
olur böyle
biraz acı biraz sevinçle
***
körebe, körebe
yakala, ebele, sobele, körebe
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