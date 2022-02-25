Hasretinle Yandı Gönlüm Hasretinle yandı gönlüm Yandı, yandı söndü gönlüm Evvel yükseklerden uçtu Düze indi şimdi gönlüm *** Aramızda karlı dağlar Hasretin, bağrımda kışlar Başa geldi olmaz işler Yokluğundan öldü gönlüm *** Gözlerimde kanlı yaşlar Hasretin bağrı kışlar Başa geldi olmaz işler Yokluğundan öldü gönlüm *** Gelecektin gelmez oldun Halimi hiç sormaz oldun Yaralarımı sarmaz oldun Yokluğundan öldü gönlüm *** Aramızda karlı dağlar Hasretin bağrımda kışlar Başa geldi olmaz işler Yokluğundan öldü gönlüm *** Gözlerimde kanlı yaşlar Hasretin bağrımda kışlar Başa geldi olmaz işler Yokluğundan öldü gönlüm

Başıma Gelenler Başıma gelenler hep senin yüzünden Ne istedin benim sevgimden Yıkıldım artık ben sevemem yeniden Başıma gelenler hep senden *** Boşuna arama bulamazsın beni Ne yapsan bir daha yanımda Yıkıldım artık ben sevemem yeniden Başıma gelenler hep senden *** Kaçardın hep benden şimdi peşimdesin Söyle neden değiştin böyle birden Yıkıldım artık ben sevemem yeniden Başıma gelenler hep senden

Kabahat Seni Sevende Hayat rüya gibi Aşk bir kumar gibi Kaybettim seni sevgili Yağmur gibi yaşlar *** Akar gözlerimden Kahrettin beni sevgili Aşk dolu geceler kadar yalnızım Sensizim sensiz *** Seni başıma taç gözlerime yaş ettim Şu hasta kalbime aşkını ilaç ettim Ben kendi kendimi sen mesut ol diye Kaderimle avutup nasıl da harap ettim *** Aşk bu mudur ey sevgili Bir aşk vardır bir gönülde Kabahat seni seven Şu benim deli, deli gönlümde *** Sen başka dünyada ben sanki rüyada Bilemedim ey sevgili Ben mi çaresizim sen mi vefasızsın Bulamadım ey sevgili Aşk dolu geceler kadar yalnızım Sensizim sensiz *** Her nereye baksam acı hatıran var Mazi hançer gibi derinden yaralar Ölmeyen aşkımı öldüren sen oldun Korkarım ki eyvah bize de ayrılık var

Deli Etme Beni Aşk Deli etme beni aşk deli etme Elleri ardımdan bana güldürme Çok zamandır hasretim sevdiğim yare Deli etme beni aşk deli etme *** Duydum ki seviyormuş bir başkasını İstemiyormuş artık benim aşkımı Öğrenecek miyim onsuz yaşamasını Deli etme beni aşk deli etme *** Bu geçen ömürde yalanmış sevmek Tüketirmiş insanı böyle beklemek Özlemi hep içimde ölünceye dek Deli etme beni aşk deli etme *** Unutmak da çok zormuş unutulmak da Tükenecekmiş ömrüm senin aşkınla Sensiz kaldım yalnızım hatıralarla *** Yalnız kaldım sensizim hatıralarla Deli etme beni aşk deli etme

İçime Sinmiyor Her sabah güneş doğarken Yeni bir güne başlarken Ne zamanki güzel bir şey görürüm Sensiz içime sinmiyor *** Gözlerim arıyor seni Benim çocuk sevgilimi Bir ateş ki yüreğimi aah aah Alev, alev yakıyor *** Seni bana vermediler Seni bana vermediler Mutlu olsunlar diyorum Elbet onlarda severler *** Bazen bir çiçek açarken Bazen bir çocuk gülerken Ne zamanki içim taşar sevinçten Sensiz içime sinmiyor *** Dönüp te baktığım zaman Hatıralar ağlaşıyor Bir yara ki her yanımı aah aah İnce, ince sızlatıyor *** Seni bana vermediler Seni bana vermediler Mutlu olsunlar diyorum Elbet onlarda severler

Kıskanıyorum Sen gideli derdimle yapa yalnız yaşıyorum Nerdesin kimlesin diye kıskanıyorum Kara kara gözler ona buna bakıyor mu O incecik beli şimdi başka biri sarıyor mu *** Pırıl pırıl pırıl saçlar yine dalgalanıyor mu Yumuk yumuk güzel eller başka bir el tanıyor mu Kıskanıyorum, kıskanıyorum Derdime dalıp ben yanıyorum *** Kara kara gözler ona buna bakıyor mu O incecik beli şimdi başka biri sarıyor mu Pırıl pırıl pırıl saçlar yine dalgalanıyor mu Yumuk yumuk güzel eller başka bir el tanıyor mu *** Aşk acısı kalbimi kor gibi yakacak mı Gözyaşım durmadan hep böyle akacak mı Kara kara gözler ona buna bakıyor mu O incecik beli şimdi başka biri sarıyor mu *** Pırıl pırıl pırıl saçlar yine dalgalanıyor mu Yumuk yumuk güzel eller başka bir el tanıyor mu Kıskanıyorum, kıskanıyorum Derdime dalıp ben yanıyorum

Olmaz Olsun Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar Kalbimde sevgin oldukça Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar Yanımda sen olmayınca *** Bazen neşe, bazen keder Hayat böyle geçip gider Tatlı günler, acı günler Bir yastıkta hep beraber *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana *** Olmaz olsun, tek dikilmiş ağacım Kalbimde sevgin oldukça Neye yarar olsa da altın tacım Yanımda sen olmayınca ** Bazen neşe, bazen keder Hayat böyle geçip gider Tatlı günler, acı günler Bir yastıkta hep beraber *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana

Palavra N'oldu bana bu akşam sanki seni ilk defa görüyor gibiyim Aynı sözler söylediğin hep boş sözler - Sana nasıl anlatsam bilmiyorum ki Kolay sözler *** - Okumaya doyamadığım bir aşk öyküsü gibisin Bu her gün ki sudan sözler, boş vaatler *** - Sen dünümsün, bugünümsün, geleceğimsin Daha neler *** - Tek gerçeğimsin Artık bitsin, sus hiç konuşma anlamam hiç kendini yorma boşuna *** - Her yağmur sonrasında bana aşk şarkıları çalan ılık rüzgarlar gibisin Belki tatlı, tatlı bu yalanlar *** - Bi' dakka, seni anlayamıyorum Gül kokan rüzgarla nasıl geçermiş gelecek yıllar, yere iner mi gökteki yıldızlar, dinleyemem bunlar hep boş laflar, aşk bitince sözler neye yarar *** - Kalbinden mi bu sözler, inanmıyorum Palavra, palavra, palavra *** - Yeter ki inan bana Palavra, palavra, palavra *** - Ama inan bana Palavra, palavra, palavra *** - Dinle beni, yalvarıyorum dinle beni Palavra, palavra, palavra, palavra, palavra, hepsi palavra inanmam sana *** - Sanki senle ilk defa konuşuyor gibiyim bu akşam Ne romantik bu sözlerin, çok dinledim *** - Duyguların en güzelisin Çok dinledim *** - Tek ümidimsin Hepinizde aynı taktik, aynı yalan *** - Yasak rüyalarımdasın hep Beğenmedim *** - Bana sensiz hayat yok ki Başlayınca sen susmaz mısın, gülüyorum haline anlamaz mısın *** - İnanmasan da, benim için yıldızları yeryüzüne indiren şarkısın sen Belki tatlı, tatlı bu yalanlar *** - Sen olmasan ben de olmam ki Gül kokan rüzgarla nasıl geçermiş gelecek yıllar, yere iner mi gökteki yıldızlar, dinleyemem bunlar hep boş laflar aşk bitince sözler neye yarar *** - Kalbimden geliyor bu sözler, inan bana Palavra, palavra, palavra *** - Dinle beni Palavra, palavra, palavra *** - Ama inan bana Palavra, palavra, palavra *** - Yalvarıyorum biraz dinle beni Palavra, palavra, palavra, palavra, palavra, hepsi palavra inanmam sana Palavra, palavra, palavra *** - Sen benimsin Palavra, palavra, palavra *** - Kalbimdesin Palavra, palavra, palavra *** - Çok güzelsin Palavra, palavra, palavra, palavra, palavra Hepsi palavra, inanmam sana