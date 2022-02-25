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7/24 Dinle Mektubumu Buldun Mu ?

Mektubumu Buldun Mu ? Şarkı Sözleri

Göksel Mektubumu Buldun Mu ? şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Göksel Mektubumu Buldun Mu ? şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mektubumu Buldun Mu ? sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Göksel

Göksel

Mektubumu Buldun Mu ?

  • İnanmam

  • Ağlamak Güzeldir

  • Baksana Talihe

  • Çaresizim

  • Senden Başka

  • Bilemedim

  • Dudaklarında Arzu

  • Mektubumu Buldun Mu

  • Güle Güle Sana

  • Şimdi Sen Varsın

  • Sen Bensiz Ben Sensiz

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