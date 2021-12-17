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7/24 Dinle Göksel Kardan Adamlar
Kardan Adamlar

Kardan Adamlar

34 Parça | 02:05:38

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kardan Adamlar

Göksel 04:11
02

Baksana Talihe

Göksel 03:45
03

Sen Orda Yoksun

Göksel 04:01
04

Depresyondayım

Göksel 04:04
05

Uzun Uzun Yollar

Göksel 03:40
06

Yarabbi Şükür

Göksel 04:14
07

Bi Seni Konuşurum

Göksel 03:52
08

Uzaktan

Göksel 03:39
09

Unutulmaz

Göksel 03:25
10

Aşkın Yalanmış

Göksel 04:03

...

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