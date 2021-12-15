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7/24 Dinle Göksel Kardan Adamlar
Kardan Adamlar

Kardan Adamlar

118 Parça | 07:22:47

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01

Kardan Adamlar

Göksel 04:11
02

Baksana Talihe

Göksel 03:45
03

Bi Seni Konuşurum

Göksel 03:52
04

Depresyondayım

Göksel 04:04
05

Günün Birinde

Göksel 03:58
06

Yarabbi Şükür

Göksel 04:14
07

Tas Bebek Ft. Teoman & Ferman

Göksel 03:34
08

Senınleyım

Göksel 03:38
09

Sabrettım

Göksel 03:43
10

Palavra

Göksel 04:15

...

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