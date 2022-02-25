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7/24 Dinle Ay'da Yürüdüm

Ay'da Yürüdüm Şarkı Sözleri

Göksel Ay'da Yürüdüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Göksel Ay'da Yürüdüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ay'da Yürüdüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Göksel

Göksel

Ay'da Yürüdüm

  • Kardan Adamlar

  • Taş Bebek (Düet Teoman-Manga)

  • Yabani Otlar

  • Çok Kötü Şeyler

  • Bekleme Dönmem

  • Adım Adım

  • Ay'da Yürüdüm

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