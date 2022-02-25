Yalnız ve çırılçıplak, Geldiğim gibi giderim. Ne sonsuz ne ölümsüz, Gördüğümü bilirim. Ruhum ezelden yasakları sevdi Ruhum çocuktan tehlikeli suları sevdi *** Kardan adamlar yaptım, hepsini kahramanım sandım, Avuçlarımda eridiler… Telli duvaklar taktım, her defa sanki aklandım, Çok çabuk kirlendiler. *** Kardan adamlar yaptım, kardan adamlar yaptım. Ne kadar da benziyorlar birbirlerine, Hepsini ben mi seçtim? Aynı gizli odaları Soğuk duvarları Hepsini nasıl geçtim? *** Ruhum ezelden yasakları sevdi Ruhum çocuktan tehlikeli suları sevdi *** Kardan adamlar yaptım, hepsini kahramanım sandım, Avuçlarımda eridiler… Telli duvaklar taktım, her defa sanki aklandım, Çok çabuk kirlendiler. *** Kardan adamlar yaptım, kardan adamlar yaptım Kardan adamlar yaptım.