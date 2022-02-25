Ay'da Yürüdüm Şarkı Sözleri
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Yalnız ve çırılçıplak,
Geldiğim gibi giderim.
Ne sonsuz ne ölümsüz,
Gördüğümü bilirim.
Ruhum ezelden yasakları sevdi
Ruhum çocuktan tehlikeli suları sevdi
***
Kardan adamlar yaptım, hepsini kahramanım sandım,
Avuçlarımda eridiler…
Telli duvaklar taktım, her defa sanki aklandım,
Çok çabuk kirlendiler.
***
Kardan adamlar yaptım, kardan adamlar yaptım.
Ne kadar da benziyorlar birbirlerine,
Hepsini ben mi seçtim?
Aynı gizli odaları
Soğuk duvarları
Hepsini nasıl geçtim?
***
Ruhum ezelden yasakları sevdi
Ruhum çocuktan tehlikeli suları sevdi
***
Kardan adamlar yaptım, hepsini kahramanım sandım,
Avuçlarımda eridiler…
Telli duvaklar taktım, her defa sanki aklandım,
Çok çabuk kirlendiler.
***
Kardan adamlar yaptım, kardan adamlar yaptım
Kardan adamlar yaptım.
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