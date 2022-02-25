Bir sabah saçlarımı okşayıp da rüzgar İzlerini sürüp de gidecek beyaz beyaz Ve güneş aynaya baktığımda çizgilerden Yeni bir yüz gösterecek, üzülerek biraz *** Yok, olmaz, erken daha Biraz geç kalın ne olur Hiç hazır değilim henüz Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha Tanıdık değil bana güz *** Yok olamaz dur Dur gidemezsin Gözlerimin rengi dur Bulutlara dönemezsin *** Yok, alamazsın Beni deli zaman Dur, ömrüme o kurşuni renkleri süremezsin *** O gün başka renkte ağaracak biliyorum Ve zorla değil ya, o rengi hiç sevmiyorum Ne olur sanki biraz daha zaman verseniz? Yıllar öfkenizi hiç mi hiç anlamıyorum. *** Yok, olmaz, erken daha Biraz geç kalın ne olur Hiç hazır değilim henüz Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha Tanıdık değil bana güz *** Yok olamaz dur Dur gidemezsin Gözlerimin rengi dur Bulutlara dönemezsin *** Yok, alamazsın Beni deli zaman Dur, ömrüme o kurşuni renkleri süremezsin.