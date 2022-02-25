Kurşuni Renkler Şarkı Sözleri
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Bir sabah saçlarımı okşayıp da rüzgar
İzlerini sürüp de gidecek beyaz beyaz
Ve güneş aynaya baktığımda çizgilerden
Yeni bir yüz gösterecek, üzülerek biraz
***
Yok, olmaz, erken daha
Biraz geç kalın ne olur
Hiç hazır değilim henüz
Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha
Tanıdık değil bana güz
***
Yok olamaz dur
Dur gidemezsin
Gözlerimin rengi dur
Bulutlara dönemezsin
***
Yok, alamazsın
Beni deli zaman
Dur, ömrüme o kurşuni renkleri süremezsin
***
O gün başka renkte ağaracak biliyorum
Ve zorla değil ya, o rengi hiç sevmiyorum
Ne olur sanki biraz daha zaman verseniz?
Yıllar öfkenizi hiç mi hiç anlamıyorum.
***
Yok, olmaz, erken daha
Biraz geç kalın ne olur
Hiç hazır değilim henüz
Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha
Tanıdık değil bana güz
***
Yok olamaz dur
Dur gidemezsin
Gözlerimin rengi dur
Bulutlara dönemezsin
***
Yok, alamazsın
Beni deli zaman
Dur, ömrüme o kurşuni renkleri süremezsin.