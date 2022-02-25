Lütufsuz Yaz Şarkı Sözleri
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Kumların üstüne yayılmış
Lütufsuz yaz
Çevirdim yüzümü gelişine
Gülmüyorum hiç, sevinmiyorum
***
Balıklar ağlarda kurumuş
Huzursuz yaz
İçimde hırçın kuşlar
Susmuyorlar, susmuyorlar
***
Özlüyorum
Neyi kimi belli değil
Bekliyorum
Kimi neyi belli değil
***
Gözümün ucunda bir kayık
Sallandıkça kazıyor dibimi
Ölmeden bir yaz daha
Kesmeliyim tam şurada ipimi
***
Toprağın yüzü buruşmuş
Huzursuz yaz
Kurutup ruhumun terini
Sevinemiyorum hiç, gülmüyorum
***
Özlüyorum
Neyi kimi belli değil
Bekliyorum
Kimi neyi belli değil