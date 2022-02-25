Kumların üstüne yayılmış Lütufsuz yaz Çevirdim yüzümü gelişine Gülmüyorum hiç, sevinmiyorum *** Balıklar ağlarda kurumuş Huzursuz yaz İçimde hırçın kuşlar Susmuyorlar, susmuyorlar *** Özlüyorum Neyi kimi belli değil Bekliyorum Kimi neyi belli değil *** Gözümün ucunda bir kayık Sallandıkça kazıyor dibimi Ölmeden bir yaz daha Kesmeliyim tam şurada ipimi *** Toprağın yüzü buruşmuş Huzursuz yaz Kurutup ruhumun terini Sevinemiyorum hiç, gülmüyorum *** Özlüyorum Neyi kimi belli değil Bekliyorum Kimi neyi belli değil